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Fiscalía destapa chats de señalados en muerte de Yulixa: “Encontraron lo que se te perdió”

Autoridades nacionales revelaron conversaciones clave entre María Fernanda Delgado y su tío para coordinar el trasladado del cuerpo de Yulixa Toloza.

Aparecen chats entre los señalados por la muerte de Yulixa Toloza
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 21 de may, 2026

Después de encontrarse el cuerpo deYulixa Toloza, una estilista de 52 años que perdió la vida tras someterse a un procedimiento estético en una clínica clandestina al sur de Bogotá, recientemente, la Fiscalía revelaron una serie de mensajes entre María Fernanda Delgado, dueña de Beauty Láser y su tío Jesús Hernández.

El material probatorio, que forma parte de un expediente de más de 500 páginas, detalla la frialdad con la que los implicados se comunicaron tras el deceso de Toloza. En una de las conversaciones, Delgado instruye a su familiar: “tapabocas y cuidado. Miren bien para todos lados primero”. Esto para evitar el rastreo por las autoridades.

Puedes leer: Medicina Legal confirma que Yulixa Toloza murió por embolia pulmonar

De igual forma, se conoció que esta advirtió que evitaran llamadas convencionales y priorizaran aplicaciones de mensajería, mientras que Hernández confirmaba la compra de nuevos chips telefónicos tras haber cruzado a Colombia desde Venezuela para colaborar en el plan.

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Por otro lado, se conoció el uso de eufemismos para referirse a la desaparición de Yulixa Toloza. En el chat, Jesús Hernández pregunta directamente: “¿Ya encontraron lo que se te perdió?”. La respuesta de Delgado, “no, papi, esa no es”, fue interpretada por la Fiscalía como una prueba clara de que ambos tenían pleno conocimiento del destino del cuerpo.

Recordemos que el cuerpo de Yulixa fue hallado finalmente el 19 de mayo en una zona rural de Apulo, Cundinamarca, a tres horas del centro estético donde se realizó la intervención.

Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado, implicados en la desaparición de Yulixa Toloza

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¿Qué más encontraron las autoridades sobre estos mensajes en el caso de Yulixa Torres?

Por otro lado, la investigación determinó que María Fernanda Delgado habría desembolsado 800.000 pesos a Jesús Hernández y a Kelvis Sequeira para cubrir gastos de logística en Cúcuta. Sin embargo, se conoció que debido al rastreo de videos y mensajes, la Policía Nacional logró la captura de los responsables.

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Puedes leer: ¿De qué murió Yulixa Toloza? Medicina Legal reveló en qué estado fue encontrado su cuerpo

Cabe destacar que Yulixa Toloza se sometió a una intervención denominada “tronco completo más transferencia”. De igual forma, se conoció que aparece un "consentimiento informado" de Beauty Láser donde la supuesta clínica pretendía eximirse de cualquier responsabilidad postoperatoria o legal por lo ocurrido durante la cirugía.

En las últimas horas, según informó La FM mediante su periodista Mauricio Collazos, Yulixa murió por una embolia pulmonar, siendo esta una de las hipótesis que desde el comienzo había sido mencionada públicamente por expertos forenses mientras se esperaba el resultado definitivo de la necropsia.

Medicina Legal confirma que Yulixa Toloza murió por embolia pulmonar

Sumado a esto, se conoció que este informe de Medicina Legal ya está en manos de la Fiscalía y este documento sería clave para la investigación contra las personas capturadas por lo ocurrido con Yulixa Toloza.

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