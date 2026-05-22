¿Cómo cambiar billetes y monedas viejas por nuevas en Colombia? Este es el único banco

En un mundo donde las tarjetas de débito, las transferencias electrónicas y los pagos a distancia ganan cada vez más terreno gracias a las nuevas tecnologías, el efectivo parece estar quedando en un segundo plano para muchos.

Sin embargo, ese papel moneda que guardaste por nostalgia o por simple descuido no ha perdido su validez legal para el Estado, y existe un camino oficial para que regrese a tu billetera en forma de billetes actuales,.

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Banco dónde cambiar monedas y billetes antiguos en Colombia

Es fundamental tener claro que el Banco de la República es la única institución financiera oficial en todo el territorio colombiano que tiene la facultad de recibir billetes antiguos o ediciones que ya no circulan de manera legal en el comercio cotidiano.

Si intentas llevar estos ejemplares a una entidad comercial corriente, lo más probable es que no puedan procesar el cambio, ya que esta es una función específica de la banca central.

Este servicio de canje de billetes antiguos está diseñado para facilitar que los ciudadanos renueven sus especies monetarias sin complicaciones adicionales.

Lo mejor de todo es que se trata de un trámite completamente gratuito que se ofrece en las oficinas de tesorería de la entidad. No necesitas intermediarios ni pagar comisiones por recuperar el valor de tu dinero guardado.

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¿Cómo funciona el cambio y cuánto recibirás?

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Una duda muy común entre quienes encuentran estos "tesoros" en casa es si el billete vale más por ser viejo. Aquí es donde entra la precisión técnica de los expertos.

Según Bibiana Gordillo, jefe de la sección de estudio de especies monetarias del Banco de la República, el cambio se realiza de forma nominal.

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Esto significa que la institución te entregará el valor exacto que aparece impreso en la pieza.

Si llevas un billete antiguo de cinco mil pesos, recibirás cinco mil pesos de la familia de billetes actual.

El banco no abona valores representativos adicionales por la antigüedad o la rareza de la pieza; su función es mantener la equivalencia del valor nominal de la emisión original.

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Aquellos que buscan una ganancia mayor debido al estado de conservación o la historia del billete suelen acudir a mercados especializados de coleccionistas, pero para el Estado, el valor sigue siendo el que indica el papel,,.

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Puntos de atención del Banco de la República

Para comodidad de todos los colombianos, el Banco de la República cuenta con sedes habilitadas para este proceso en diversas regiones del país.

No tienes que viajar obligatoriamente a la capital para hacer el cambio. Puedes encontrar oficinas de tesorería en ciudades como:

Bogotá

Armenia

Barranquilla

Bucaramanga

Cali

Cartagena

Cúcuta

Florencia.

Además, la entidad mantiene presencia en otras localidades asegurando que el servicio de tesorería llegue a la mayor cantidad de ciudadanos posible.

Es una oportunidad ideal para revisar esos ahorros viejos y darles un nuevo uso en la economía actual, aprovechando que el trámite es directo y respaldado por la máxima autoridad monetaria del país.