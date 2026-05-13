Subsidio de arriendo para Bogotá en mayo; reclama más de un millón de pesos

Si vives en Bogotá y sientes que el pago del arriendo mensual es como un saco roto que no te permite guardar ni un peso para el futuro, esta noticia te va a cambiar el semblante.

El sueño de tener casa propia suele verse frenado por los gastos del día a día, pero la Alcaldía de Bogotá ha decidido darle una mano a quienes más lo necesitan a través de un programa que está dando de qué hablar: el subsidio Ahorro para mi Casa.

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Este programa no es solo una ayuda pasajera; es una estrategia integral llamada "Mi Casa en Bogotá: Tu Ruta al Hogar", liderada por la Secretaría Distrital del Hábitat.



La idea es brillante en su sencillez: el Distrito te ayuda a pagar una parte importante de tu arriendo para que ese dinero que te "sobra" lo metas obligatoriamente en una cuenta de ahorros que se convertirá, en un futuro cercano, en la cuota inicial de tu propio hogar.

¿Cuánto dan por el subsidio de 'Ahorro para mi Casa'?

Para este 2026, las cifras son bastante atractivas. El subsidio total puede alcanzar los $13.026.733, los cuales se reparten en 12 cuotas mensuales.

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Esto significa que podrías recibir hasta $1.085.561 cada mes destinados exclusivamente a cubrir el costo de tu alquiler.

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Es importante que sepas que este dinero no llega a tu cuenta personal, sino que se gira directamente al propietario de la vivienda donde resides, asegurando que el recurso cumpla su propósito de alivianar tu carga financiera.

Para participar en Ahorro para mi Casa, el compromiso es mutuo. Mientras la ciudad te apoya con el arriendo, tú debes demostrar que tienes la disciplina para ahorrar.

En 2026, la cuota de ahorro obligatoria es de $472.744 mensuales. Este dinero debe consignarse en una cuenta autorizada o billetera digital y no se puede retirar mientras el subsidio esté activo.

Al final de los 12 meses, tendrás un capital sólido para dar el siguiente paso hacia la compra de vivienda.

¿Quiénes pueden postularse al subsidio 'Ahorro para mi Casa'?

No todos pueden acceder, pues el programa busca impactar a hogares con ingresos bajos que realmente necesiten este impulso.

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Los requisitos principales para este año incluyen que el jefe de hogar sea mayor de edad y que los ingresos totales de la familia no superen los $3.501.810, que equivalen a dos salarios mínimos de 2026.

Además, es fundamental vivir en Bogotá bajo un contrato de arriendo formal y no ser propietario de ninguna vivienda en el país.

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El Distrito también tiene un corazón especial para ciertos grupos. Se dará prioridad en la asignación a hogares con jefatura femenina, víctimas del conflicto, personas con discapacidad, cuidadores, adultos mayores y jóvenes, entre otros.

Ahorro para mi Casa se abrirán únicamente los días 19 y 20 de mayo de 2026. Hay que ser muy ágiles, ya que para esta convocatoria se han habilitado solamente 1.500 cupos.