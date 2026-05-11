Subsidio de desempleo se puede pedir más de una vez; paso a paso para lograrlo

Quedarse sin empleo es una situación que a nadie le gusta enfrentar, pero en Colombia existe un respaldo financiero diseñado precisamente para esos momentos de transición.

Si alguna vez has escuchado sobre el subsidio de desempleo, es probable que tengas dudas sobre si es un beneficio de una sola vez o si puedes contar con él nuevamente en el futuro.

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La respuesta corta es: sí, puedes volver a solicitarlo, y aquí te contamos todos los detalles para que no pierdas ni un solo peso que te corresponde por ley.



¿Cuántas veces se puede pedir el subsidio de desempleo?

Uno de los datos que más sorprende a los trabajadores es la periodicidad con la que se puede acceder a este apoyo. Según lo establecido en la Ley 1636 de 2013, el subsidio de desempleo no es una oportunidad única en la vida.

De hecho, puedes solicitar este beneficio cada tres años. Esto significa que, si tuviste la mala fortuna de perder tu empleo nuevamente después de ese periodo de tiempo, tienes el derecho de aplicar otra vez para recibir el apoyo económico con el salario mínimo que esté vigente en ese momento.

Este sistema, conocido como el Mecanismo de Protección al Cesante, busca proteger los derechos de quienes se han quedado sin una fuente de ingresos, brindándoles un respiro financiero mientras se reincorporan al mercado laboral.

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¿Cuánto dinero recibes con el subsidio de desempleo?

El monto total que las cajas de compensación otorgan actualmente bajo este concepto corresponde a un salario mínimo, que para efectos del subsidio se tasa en dos millones de pesos.

Sin embargo, es importante que sepas que este dinero no llega todo de una vez a tu bolsillo. El pago está estructurado para cubrir un periodo de cuatro meses de la siguiente manera:

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Primer pago: Recibes el 40 %, lo que equivale aproximadamente a $1.050.000.

lo que equivale aproximadamente a $1.050.000. Segundo pago: Corresponde al 30 %, cerca de $787.500.

Tercer pago: Se entrega el 20 %, es decir, unos $525.000.

Cuarto pago: El 10 % restante, que son aproximadamente $262.500.

Un punto fundamental a tener en cuenta es que de este total de dos millones de pesos también se descuentan los aportes obligatorios a salud y pensión, los cuales la caja de compensación se encarga de pagar durante seis meses para que no pierdas tu cobertura ni tus semanas de cotización.

Requisitos para aplicar al subsidio de desempleo en Colombia

No todos los desempleados pueden acceder automáticamente; existen reglas claras dependiendo de cómo hayas trabajado anteriormente.

Para los trabajadores dependientes, el requisito es haber realizado aportes a una caja de compensación por un mínimo de 12 meses dentro de los últimos tres años.

Por otro lado, si eras un trabajador independiente, la exigencia es un poco mayor: debes acreditar al menos 24 meses de aportes en el mismo periodo de tres años. Cumplir con estos tiempos es la llave que abre la puerta al beneficio económico.

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Paso a paso para realizar solicitud para subsidio de desempleo

Si cumples con los tiempos de cotización, el proceso es bastante directo, aunque requiere orden con la documentación. Sigue estos pasos para que tu trámite sea exitoso:

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Inscripción obligatoria: Lo primero es registrarte en el Servicio Público de Empleo. Agencia de empleo: Debes dirigirte a la agencia de empleo de la caja de compensación a la que estabas afiliado (como Cafam, Compensar o Colsubsidio). Documentación: Tendrás que diligenciar un formulario y subir de forma digital o física documentos como tu cédula, la carta de terminación laboral, una certificación bancaria para el depósito del dinero y tus certificados de aportes o afiliación.

Una vez que completes el proceso, la caja de compensación entrará en una etapa de evaluación. Debes tener un poco de paciencia, ya que la respuesta oficial a tu solicitud suele tardar entre 20 y 30 días hábiles.

