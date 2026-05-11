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SuperGiros entregará $230.000 a adultos mayores; estas son las cédulas beneficiarias

Millones de adultos mayores en todo el país ya pueden acercarse a reclamar su incentivo económico. Te contamos los detalles de este nuevo ciclo de pagos.

SuperGiros entregará $230.000 a beneficiarios de Colombia Mayor
SuperGiros entregará $230.000 a adultos mayores; estas son las cédulas beneficiarias
Foto: Colombia Mayor
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 11 de may, 2026

Desde este lunes 11 de mayo de 2026, una excelente noticia alegra el bolsillo de millones de hogares en el país.

Prosperidad Social ha dado luz verde al inicio de un nuevo ciclo de pagos para el Subsidio Colombia Mayor, una de las ayudas económicas más esperadas y fundamentales para combatir la pobreza extrema en nuestra población de la tercera edad.

Puedes leer: Estas son las cédulas en Colombia que podrán reclamar $500 mil en Supergiros

En esta ocasión, cerca de tres millones de personas se verán beneficiadas con transferencias que pueden alcanzar hasta los $230.000 pesos.

Es un momento clave para que los beneficiarios y sus familias estén atentos, pues el dinero se entregará bajo la modalidad de giro postal en todo el territorio nacional.

¿Quiénes son los beneficiarios de Colombia Mayor?

El programa ha definido criterios claros basados en la edad y la condición social para la entrega de estos recursos.

Para este 2026, se ha establecido que los beneficiarios mayores de 54 años (mujeres) y de 59 años (hombres) recibirán un apoyo económico.

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Sin embargo, los montos varían según el rango de edad. Por un lado, aquellos mayores de 54 años reciben un pago de $80.000 en cada ciclo.

Por otro lado, buscando un impacto real en la calidad de vida, las mujeres mayores de 60 años y los hombres mayores de 65 años que integran el programa recibirán la suma de $230.000 pesos mensuales.

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Esta cifra es vital, ya que está diseñada específicamente para ayudarles a superar la línea de pobreza extrema.

Además de los criterios de edad, este ciclo tiene un enfoque inclusivo importante, ya que beneficiará directamente a 146.969 integrantes de comunidades indígenas y a 16.954 personas vinculadas al esquema de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS).

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¿Hasta cuándo hay plazo de reclamar subsidio Colombia Mayor?

El desembolso del dinero se realizará durante un lapso de 15 días calendario, iniciando este 11 de mayo y extendiéndose hasta el próximo 27 de mayo.

La logística de este año trae cambios importantes en la operación. Ya no es el Banco Agrario el encargado de estas transferencias, como sucedía anteriormente.

Ahora, la responsabilidad recae en la Unión Temporal de Pago Postal, que opera a través de las redes de SuRed y SuperGiros.

Puedes leer: Pasajes GRATIS de TransMilenio en mayo; estas son las personas beneficiadas

Paso a paso para verificar si tienes un giro pendiente en SuperGiros

Existen varias formas sencillas y rápidas de verificar si el dinero ya está listo para ser retirado. La primera es estar muy pendiente del celular, ya que a los beneficiarios les llegará un mensaje de texto notificando el pago.

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Si no has recibido el mensaje, no te preocupes, puedes hacer la consulta manual siguiendo estos pasos en la web oficial de SuperGiros:

  1. Ingresa al enlace oficial dispuesto por la entidad.
  2. Digita el tipo y el número de cédula del adulto mayor.
  3. Supera la validación de seguridad haciendo clic en “no soy un robot”.
  4. Acepta los términos y condiciones de uso.
  5. Haz clic en el botón ‘Enviar’.

El sistema te informará de inmediato si tienes un giro pendiente y, lo más importante, a qué punto físico debes dirigirte para reclamarlo.

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