Comunidad LGBTIQ+ de Bucaramanga podrá recibir subsidio de vivienda complementaria

El Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga, conocido como INVISBU, ha dado luz verde a un proceso que muchos estaban esperando: las inscripciones para acceder al subsidio de vivienda complementario destinado específicamente a la comunidad LGBTIQ+.

Esta iniciativa busca que el sueño de tener las llaves de un hogar propio deje de ser algo lejano y se convierta en una realidad tangible gracias a una ayuda financiera adicional.

Puedes leer: "No me gusta que parejas del mismo sexo se besen en público": Jose Miel



Lo interesante de este beneficio es que funciona como un "refuerzo". Se trata de un apoyo económico extra que se suma al subsidio principal que el solicitante ya tenga asignado, ya sea por parte de una Caja de Compensación Familiar o del propio Gobierno Nacional.



Es, literalmente, completar el rompecabezas financiero para que el cierre financiero de la compra de vivienda sea mucho más sencillo de alcanzar.

Para entrar en este proceso, el camino es bastante claro y directo. El primer gran requisito es contar con ese subsidio principal vigente.

Si ya tienes ese papel en la mano, el siguiente paso es cumplir con las normativas legales que el INVISBU ha estipulado para garantizar que el recurso llegue a quienes realmente lo necesitan.

Un punto clave en este trámite es la declaración que certifica la pertenencia a la comunidad LGBTIQ+.

Publicidad

Este documento no se saca en cualquier lugar; los interesados deben gestionarlo directamente en la Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía de Bucaramanga.

Puedes leer: Reina del Carnaval Gay impacta por su gran parecido a Andrea Valdiri: "Dos gotas de agua"

Publicidad

Si te preguntas a dónde debes ir para recibir asesoría personalizada, el equipo técnico del Instituto está listo para recibirte en sus oficinas. La dirección exacta es la Calle 36 #15-32, específicamente en los pisos 3 y 4 del edificio Colseguros.

Allí, los funcionarios encargados guiarán a los ciudadanos paso a paso para que no se pierdan en el papeleo y logren radicar su solicitud con éxito. Esta gestión bajo el liderazgo del alcalde Cristian Portilla marca un avance en temas de inclusión para la capital santandereana.

¿Qué pasa si trabajas, puedes aplicar al subsidio?

Aquí hay una buena noticia: ser independiente o contratista no es un impedimento.

Si realizas tus aportes legales y cumples con los requisitos de tu Caja de Compensación Familiar, la posibilidad de acceder a los subsidios de Vivienda de Interés Social (VIS) es totalmente real.

Es cuestión de estar al día con las contribuciones y seguir los lineamientos legales establecidos para este tipo de trabajadores.

Para quienes necesiten contactar directamente con la Alcaldía para otros trámites relacionados, la sede principal se encuentra en la Calle 35 # 10-43, atendiendo en horarios de lunes a jueves de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 5:30 p.m., con una jornada continua los viernes hasta las 5:00 p.m.

Publicidad

También cuentan con el centro de atención CAME en el sector norte, ubicado en el barrio Kennedy, para facilitar el acceso a la información a más ciudadanos. La oportunidad de transformar el futuro habitacional en Bucaramanga está sobre la mesa, solo hace falta dar el primer paso hacia la oficina del INVISBU.