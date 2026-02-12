"No me gusta que parejas del mismo sexo se besen en público": Jose Miel

El exparticipante de realities de Caracol Televisión, Jose Miel se confesó ante los micrófonos de La Kalle y soltó una declaración que dejó a más de uno frío: "No me gusta que parejas del mismo sexo se besen en público". Así de clarito lo soltó, sin rodeos y asumiendo las consecuencias de lo que él llama su "verdad".

Tú te preguntarás, ¿pero cómo así que un hombre que ha brillado en escenarios con tacones y vestuarios fabulosos dice esto? Pues Jose Miel explicó que su formación y su visión de la libertad están muy ligadas al respeto por los demás.

Puedes leer: Jose Miel tuvo que vender los vestidos que usó en realities ante crisis económica



En la entrevista, el cantante fue enfático en decir que no tolera ver a parejas del mismo sexo dándose besos apasionados en centros comerciales o lugares donde hay niños.



Puedes escuchar la parte completa en el canal de Youtube de La Kalleo reproducir el siguiente video:

Puedes leer: Jose Miel confiesa que es adoptado; su padre biológico reapareció hace poco

"Entiendo también las familias que son tradicionales y los niños... ¿Cómo le explicas a un niño esta vaina?", cuestionó el artista, poniéndose en los zapatos de quienes se sienten incómodos con estas escenas.

Para Jose Miel, la libertad no es hacer lo que a uno se le dé la gana sin pensar en el entorno. Él asegura que si tuviera una pareja, respetaría los espacios y no andaría de la mano o besándose frente a familias, porque para él "la libertad no viene desde ahí".

Publicidad

Esta postura le ha valido el título de "homofóbico" por parte de algunos activistas, algo que él considera absurdo, pero que le ha traído un veto laboral impresionante en discotecas y eventos del gremio donde antes era el rey del show.

Lo más increíble de todo esto es el giro que ha dado su vida. Jose Miel le contó a La Kalle que, por pensar así, muchas puertas se le cerraron en la cara. "Hay muchos sitios aquí en Bogotá discotecas y sitios donde me presentaba que me cerraron la puerta por haber dicho lo que dije", relató con tristeza.

Publicidad

Los empresarios le decían que no podían tenerlo en sus tarimas porque la gente del gremio se iba a "chocar" con él. Imagínate lo tenaz: un artista que ha pasado por La Voz Colombia y La descarga teniendo que enfrentar el rechazo de su propio sector.

A pesar de que lleva 8 años soltero y se declara "inmensamente feliz" viviendo su soledad, Jose Miel no baja la guardia. Dice que tiene los pantalones muy bien puestos para defender su pensamiento, aunque eso signifique recibir escupitajos en la calle o que lo borren de los eventos más importantes del mundo gay.