Sara Corrales reaparece y sorprende a sus seguidores con su decisión: “Ya tomamos la decisión”

La reconocida actriz colombiana Sara Corrales anunció a sus seguidores que, a raíz de su embarazo, decidió retirarse temporalmente de los sets de grabación para priorizar una nueva y fundamental etapa en su vida: la llegada de Mila.

El medio de comunicación Revista TV Notas en marzo de 2026, confirmando que la actriz se ausentará de las pantallas de forma indefinida. Según explicó la propia Sara, la determinación fue tomada en conjunto con su esposo, Damián Pasquini, con quien contrajo matrimonio en agosto de 2025.

Puedes leer: Sara Corrales deja impresionados a sus seguidores al presumir su barriguita de embarazo



De igual forma, explicó que el motivo principal de este alejamiento es el nacimiento de su hija, a quien llamarán Mila, en donde fue enfática al señalar que desea dedicarle el tiempo más valioso a su pequeña durante su primera etapa de vida. "Cuando sienta que es el momento correcto, retomaré mi carrera. No tengo idea de cuánto me tomaré. Eso lo dirá la maternidad", confesó la artista.



Pese a eso, Sara Corrales asegura estar viviendo uno de los momentos más plenos de su existencia. Al punto que la actriz describió su proceso de gestación como uno de los embarazos más hermosos, destacando que no ha sufrido complicaciones ni los típicos antojos.



¿Quién es Sara Corrales?

Esta noticia deja triste a sus seguidores debido a la trayectoria que logró construir en la televisión, al punto que esta tiene participaciones en telenovelas y series de gran éxito como: Vecinos, El señor de los cielos, La jefa, entre otras que logró ganar mucho reconocimiento.

Puedes leer: Sara Corrales dio detalles de su matrimonio, aunque recibió críticas por su físico

Por otro lado, se sabe que Corrales es una empresaria y modelo que cuenta con una comunidad de más de 3.5 millones de seguidores en Instagram, quienes ahora acompañan su transición de la vida pública a la dedicación exclusiva de su hogar.

Publicidad

Por ahora, los seguidores de la actriz deberán esperar a que "la maternidad decida" el momento de su retorno, mientras ella se enfoca en disfrutar de la familia que tanto anhelaba construir.

Publicidad

Tanto es así que mencionó que su relación con su pareja está basada en la confianza y que trata de enamorar a su esposo todos los días, “Soy detallista. Le dejo papelitos escritos. Damián también lo es, al cuidarme, consentirme y llamarme. Nos encanta mandarnos fotos y mensajitos. Parece que seguimos de novios ", afirmó en el medio mencionado.

Mira también: Sara Corrales está embarazada; así reveló que será mamá a sus casi 40 años