Encuentran partes de un cuerpo dentro de maleta en Hayuelos, Bogotá

En la mañana de este miércoles 4 de marzo de 2026, los habitantes del barrio Santander, en la localidad de Fontibón, se vieron sorprendidos por el descubrimiento de en plena vía pública, un cuerpo dentro de maleta. Situación que alertó a los habitantes del sector.

Habitantes le comentaron a las autoridades que esto se registró específicamente en la calle 24 con carrera 89, una zona boscosa y cercana a un punto donde los residentes depositan bolsas de basura. Según las primeras versiones, una vecina que salió a dejar sus residuos notó una maleta sospechosa con una forma inusual que guardaba similitud con una figura humana.

Puedes leer: Salieron a la luz los mensajes contra la madre de las menores fallecidas en Barranquilla



Ante esta escena, la comunidad alertó a la Policía Metropolitana de Bogotá y por esto varios uniformados comenzaron a realizar labores de patrullaje en el sector, verificaron el contenido del equipaje y confirmaron la presencia de restos humanos, descritos como piezas esqueléticas desmembradas.



Por lo cual, las autoridades el proceso de identificación forense se encuentra en curso, información preliminar sugiere que la víctima sería un hombre y se podría tratar de un ajuste de cuentas contra la persona.



Otro caso de un cuerpo dentro de maleta

Recordemos que ese tipo de episodios no es un hecho aislado, lo que ha encendido las alarmas de las autoridades y de la ciudadanía. Se trata del segundo hallazgo de un cuerpo dentro de una maleta recientemente.

Puedes leer: Aparece último video de profesor del externado antes de ser encontrado sin vida

El pasado viernes 27 de febrero, se reportó un caso parecido en la localidad de Kennedy, donde la policía encontró el cadáver de un hombre de aproximadamente 50 años envuelto en una colchoneta.

Publicidad

En ese incidente, cámaras de seguridad captaron el momento en que cuatro personas bajaron el cuerpo de un vehículo para abandonarlo en la calle. Las autoridades investigan si existe alguna conexión entre estos actos de violencia extrema que afectan la percepción de seguridad en la capital.

Publicidad

Mientras tanto, el área del hallazgo en Hayuelos fue acordonada de inmediato para permitir que unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaran la inspección técnica y el levantamiento de los restos, además del trabajo de la revisión de cámaras para identificar a las personas que abandonaron la maleta y el vehículo utilizado.

Mira también: Misterioso caso en gimnasio Smart Fit en Colombia: mujer falleció durante entrenamiento