Caso Neill Felipe Cubides: la Fiscalía identificó a dos hombres involucrados

Continúan avanzando el proceso judicial por el homicidio del profesor Neill Felipe Cubides, tanto es así que la Fiscalía General de la Nación, a través de su Unidad de Vida, habría logrado la individualización de dos personas que estarían directamente vinculadas con la desaparición y posterior fallecimiento del docente de la Universidad Externado de Colombia.

De igual forma, se conoció que uno de los elementos materiales probatorios que sugieren una relación directa de los sospechosos con el denominado "paseo millonario" del que fue víctima el académico en enero pasado. Por lo cual, con este progreso en la investigación, se espera que las autoridades procedan en breve con las órdenes de captura.

Por otro lado, se conoció que el rastro de Neill Felipe Cubides se perdió la noche del jueves 15 de enero, cuando salió de la Clínica El Country, en el norte de Bogotá. El profesor se encontraba allí acompañando a su esposa e hijo por una urgencia médica y, al salir, fue captado por cámaras de seguridad cruzando la carrera 15 para abordar un taxi.



Recordemos que mientras la familia se encontraba buscando al docente, los delincuentes realizaron varias transacciones bancarias. Durante la madrugada del viernes 16 de enero, se registraron tres transacciones bancarias: una a la 1:25 a. m. por 2 millones de pesos, otra apenas un minuto después por 4 millones, y una compra final de 250.000 pesos a la 1:51 a. m. En total, los criminales hurtaron 6.250.000 pesos en menos de una hora.



¿Cómo fue encontrado el cuerpo de Neill Felipe Cubides?

Días después, el cuerpo de Neill Felipe Cubides fue hallado en una zona boscosa y despoblada de la vereda Los Soches, en la localidad de Usme. Por otro lado, se conoció que los responsables del crimen intentaron borrar toda evidencia incinerando los restos con gasolina.

Situación por la cual, debido al estado del cadáver, el Instituto de Medicina Legal tardó tres días en confirmar la identidad del académico mediante labores científicas. Así mismo, el informe reveló que el profesor presentaba tres heridas con arma cortopunzante y signos claros de asfixia por estrangulamiento.

Neill Felipe Cubides era un profesional como ingeniero financiero y consultor de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, donde asesoraba investigaciones técnicas en temas contables y financieros. Además, ejercía como docente en la Universidad Externado de Colombia.

Las autoridades sospechan que los responsables forman parte de una banda delincuencial organizada especializada en extorsión y secuestro en Bogotá. Por su parte, Denis Alfaro, esposa de la víctima, reiteró su llamado a la justicia para que los responsables enfrenten las consecuencias legales.

