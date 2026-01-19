Encuentran sin vida a profesor de la Universidad Externado; estaba desaparecido

La comunidad académica se encuentra de luto tras la confirmación del fallecimiento de Neill Cubides, docente de la Universidad Externado de Colombia, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 15 de enero, por parte de las autoridades pertinentes.

El cuerpo fue encontrado en el sur de la ciudad, en la localidad de Usme. Pese a esto, las autoridades se encuentran en la investigación sobre lo ocurrido, debido a que antes de ser encontrado sin vida ocurrieron varias transacciones bancarias a nombre del profesor universitario.

Neill Cubides, era de Bucaramanga y fue visto por última vez el jueves 15 de enero al salir de la Clínica del Country, en el norte de Bogotá. Según relató su esposa, Denis Alfaro, allí asistió a una cita médica y, tras salir del centro asistencial por el área de urgencias pediátricas, cruzó la carrera 15 y abordó un taxi y desde ahí se perdió el rastro de él.



Tras días de búsqueda, el cuerpo fue localizado este lunes 19 de enero en una zona rural de la localidad de Usme, específicamente a un costado de la vía Soches. Según los informes oficiales de las autoridades, el hallazgo inicial se produjo el 16 de enero, cuando un transeúnte alertó sobre un cuerpo que se estaba incendiando en vía pública.



¿Qué ocurrió con Neill Cubides?

Las autoridades una vez encontraron el cadáver del docente, iniciaron la investigación pertinente, debido a que este estaba totalmente incinerado y no contaba con documentos de identidad, tanto es así que la identificación del cuerpo se pudo realizar hasta este lunes 19 de enero con apoyó de la familia y medicina legal.

De igual forma, un aspecto que está siendo investigado son los movimientos registrados en las cuentas bancarias del docente poco después de desaparecer. Según los registros de su esposa, el viernes 16 de enero, en horas de la madrugada, se realizaron transacciones en las cuentas bancarías del profesor.

Un retiro de dos millones de pesos y otro de cuatro millones, registrados en la madrugada. Posteriormente, a la 1:51 am, se presentó una compra de 250.000 pesos. Por lo cual, la familia de Neill Cubides afirma que todo se trató de un “paseo millonario”.

La Universidad Externado de Colombia emitió un comunicado lamentando profundamente el fallecimiento de su docente y aclaró que las autoridades competentes serán las únicas encargadas de suministrar información oficial sobre el avance del caso. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación investiga si este crimen está relacionado con otros cuatro casos similares.