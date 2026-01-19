Habla conductor de la camioneta del accidente en la carrera 68 en Bogotá: “se me venía encima”

Una situación de fleteo en la localidad de Engativá, Bogotá, trajo consigo un accidente múltiple en la carrera 68 con calle 72. Situación que ocurrió el pasado jueves 15 de enero, donde tres personas perdieron la vida y nueve quedaron heridas entre ellos dos menores de edad.

Por lo cual, Noticias Caracol compartió el relato del hombre que fue víctima del robo de unas joyas y tomó la decisión de seguir a los atracadores. Inicialmente, explicó que salió de un restaurante después de almorzar y que ese día estaba en Bogotá debido a unas citas médicas de sus hijas de 5 y 11 años.

“Salimos de almorzar siendo aproximadamente las 2:30 de la tarde. Nos subimos al carro, yo había dejado la ventana del asiento del conductor un poco más debajo de la mitad. Yo me subí, prendí la camioneta y cerré la puerta, cuando escuché que alguien me dijo: ‘Las joyas o se las pego’”, contó a las autoridades el conductor de la camioneta.



Sumado a esto explicó que vió a un hombre de 25 años que le estaba apuntando con la cabeza y le dijo: “Tranquilo, fresco, hermano”. Esto mientras explicó que sus dos hijos se encontraban en total pánico, al punto que les pidió calmarse, pero estos no le hicieron caso.



¿Qué más reveló el conductor de la camioneta en el accidente en la carrera 68?

Para el medio en cuestión, el conductor afirmó que una vez vió que la motocicleta se escapaba decidió perseguirlos. “Yo me asusté, agaché la cabeza y frené. Fue cuando sentí un impacto. La bolsa de aire se activó”, afirmó el hombre después de chocar con la mota por los lados de la carrera 68.

Recordemos que la persecución acabó en un semáforo cerca del barrio San Fernando. Al llegar a un trancón, la camioneta del conductor embistió a la motocicleta, lo que provocó que ésta quedará incrustada contra un Chevrolet Aveo, que se encontraba detenido.

Tras el choque, el conductor dijo que salió de su carro y vio al vehículo gris destruido, con unas personas auxiliando a quienes se encontraban en el interior. “Me acerco y observo que dentro había dos adultos mayores: una mujer que estaba en el regazo de un hombre totalmente inconsciente. Yo estaba ido, me sentía mareado. Ver esta escena me generó mucha frustración, sentí que el mundo se me venía encima”, explicó.

Las autoridades confirmaron que las víctimas fatales de este accidente fueron Santiago Rodríguez, de 68 años, quien conducía el Aveo y su esposa Clara Lucía León, quien falleció minutos después en un centro asistencial tras ser trasladada por los servicios de emergencia.

Por otro lado, la tercera víctima mortal fue uno de los presuntos asaltantes, quien se movilizaba como parrillero en la motocicleta y murió en un centro hospitalario a causa de las lesiones.

Sumado a esto, se conoció que un niño de 5 años y otro de 11 sufrieron traumas craneoencefálicos leves y fueron remitidos a la Clínica Santa María del Lago junto con otros tres adultos lesionados en el mismo vehículo. Por su parte, el conductor de la volqueta y su ayudante también resultaron con heridas.