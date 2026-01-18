Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Hombre cuya tumba explotó había perdido a su esposa un mes antes; detalles del caso

Hombre cuya tumba explotó había perdido a su esposa un mes antes; detalles del caso

Un hecho inusual en un cementerio del sur de Bolívar destapó nuevos datos sobre una cadena de fallecimientos recientes que hoy son investigados.

Explotan tumba en Tiquisio
Explotan tumba en Tiquisio
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 18 de ene, 2026

Cinco horas después de su entierro, la tumba de Chacón Sampayo, conocido como ‘Chato’, fue destruida por una explosión que sacudió el cementerio municipal de Tiquisio, en el sur de Bolívar, y puso en alerta a toda la comunidad.

El sepelio se había realizado en la tarde del viernes 16 de enero sin contratiempos. Familiares y amigos llegaron al camposanto para despedirlo en medio del silencio y el dolor, como ocurre con frecuencia en esta zona del departamento. Nadie imaginó que, entrada la noche, el lugar volvería a ser noticia por un hecho que rompió por completo la calma del municipio.

Puedes leer: Mototaxista abandonó a una mujer sin vida dentro de un colchón; lo atraparon y confesó

El estruendo se escuchó a varios metros de distancia. Vecinos cercanos al cementerio alertaron de inmediato a las autoridades, que al llegar confirmaron que la detonación provenía directamente de la tumba recién sellada. La explosión destruyó parte de la bóveda y dejó restos metálicos que, según las primeras verificaciones, corresponderían a un artefacto explosivo.

Ante el temor de que el ataque se repitiera, los familiares optaron por realizar una nueva sepultura de manera inmediata, esta vez directamente en tierra. El cementerio fue acordonado mientras las autoridades iniciaban las labores de inspección y recolección de elementos para avanzar en la investigación.

Puedes leer: Mamá de Juan Suárez, señalado de acabar con Jaime Moreno rompe silencio: “Acabaste conmigo”

La pareja del difunto también falleció

Con el paso de las horas comenzaron a conocerse más datos sobre la persona sepultada. En la región se señalaba que Chacón Sampayo estaría relacionado con una estructura armada que opera en el sur de Bolívar, información que ahora hace parte de las líneas de verificación oficiales. También se conoció que su nombre figuraba en un proceso judicial en curso, lo que le dio un nuevo contexto a lo ocurrido.

El caso tomó mayor relevancia al recordarse que, un mes antes, su pareja sentimental había fallecido en hechos ocurridos en Santa Rosa del Sur. Se trataba de Mademis Vanesa Julio Ruiz, una joven de 21 años, oriunda de Bogotá, cuya muerte aún no ha sido esclarecida por completo. Ambas situaciones están bajo análisis para determinar si existe algún tipo de conexión.

