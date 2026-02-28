Publicidad

INVIMA ordena retirar popular producto para la piel por posibles riesgos a la salud

INVIMA ordena retirar popular producto para la piel por posibles riesgos a la salud

INVIMA emitió una alerta sanitaria y ordenó retirar del mercado colombiano un reconocido producto de cuidado facial tras detectar irregularidades que podrían representar riesgos para la salud.

mujer creama salud.png
Crema retirada por INVIMA
Imagen creada con IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 28 de feb, 2026

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) ordenó el retiro inmediato de un producto de cuidado para la piel ampliamente utilizado en Colombia, luego de detectar fallas en su calidad que podrían afectar la salud de quienes lo utilizan.

La entidad sanitaria explicó que la medida se tomó tras identificar alteraciones en las condiciones del producto durante procesos de inspección y control, lo que encendió las alertas sobre su seguridad para el uso humano. La decisión implica la suspensión de su comercialización en todo el territorio nacional y el llamado urgente a los usuarios para dejar de utilizarlo.

El organismo, encargado de vigilar la calidad y seguridad de productos como medicamentos, alimentos y cosméticos, reiteró que su función es garantizar que los artículos disponibles en el mercado cumplan con estándares sanitarios que protejan la salud pública.

Producto retirado y razones de la alerta

La alerta sanitaria corresponde específicamente a una espuma limpiadora facial utilizada para retirar maquillaje del rostro, perteneciente a la marca Ecotú. La medida aplica para el lote 2506022, identificado con registro sanitario NSOC81756-17CO, el cual presentó irregularidades en su composición microbiológica.

Según los análisis realizados por la autoridad sanitaria, el producto registró resultados no conformes en el recuento de microorganismos, superando los niveles permitidos para este tipo de cosméticos. Esta situación podría representar riesgos para la salud de los consumidores, especialmente en el uso directo sobre la piel del rostro.

Debido a estas anomalías, el producto no podrá seguir comercializándose legalmente en el país mientras se mantenga la alerta sanitaria vigente. La medida también incluye la intensificación de controles en establecimientos comerciales para verificar su retiro efectivo del mercado.

Recomendaciones para los consumidores

El INVIMA recomendó a las personas que tengan este producto en sus hogares suspender su uso de inmediato para evitar posibles efectos adversos. Asimismo, solicitó reportar cualquier reacción o incidente relacionado con el cosmético a través de los canales oficiales de la entidad.

La autoridad sanitaria también pidió a los ciudadanos informar si detectan puntos de venta donde el producto continúe siendo distribuido, mientras que a comerciantes y distribuidores se les ordenó cesar su comercialización de forma inmediata, advirtiendo que el incumplimiento puede derivar en sanciones legales y medidas sanitarias.

Por otro lado, el caso refleja los procesos de vigilancia permanente que adelantan las autoridades sanitarias en Colombia para supervisar productos de uso cotidiano. Estas inspecciones buscan prevenir riesgos asociados al consumo o uso de artículos que no cumplan con los estándares técnicos establecidos.

El retiro del producto también evidencia la importancia de los controles microbiológicos en cosméticos, especialmente aquellos destinados al cuidado facial, ya que su contacto directo con la piel puede generar reacciones adversas si no cumplen con los requisitos de calidad.

Con esta medida, las autoridades reiteraron el llamado a los consumidores para verificar siempre el registro sanitario de los productos y mantenerse atentos a las alertas oficiales, con el fin de garantizar un uso seguro de artículos de cuidado personal y evitar posibles afectaciones a la salud.

