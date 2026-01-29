Publicidad

Invima alerta riesgos por gotas de ojos sin registro; podrían dañar la visión

La entidad dio alerta por un producto oftálmico que estaría circulando en el país sin autorización sanitaria y pide verificar siempre el registro antes de usarlo, para evitar posibles riesgos.

Gotas sin registro ponen en riesgo la visión, alerta Invima
Gotas para los ojos sin registro, imagen de referencia
Foto: generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 29 de ene, 2026

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria sobre un producto oftálmico que se está ofreciendo en el país sin contar con registro sanitario ni autorización para su comercialización.

La entidad advirtió que el producto, identificado como Rebright, se promociona como gotas para aliviar enrojecimiento ocular y tratar diversas afecciones visuales, aunque no cumple con los requisitos regulatorios que exigen evaluaciones de calidad, seguridad ni eficacia.

Puedes leer: Estos son los esmaltes de Masglo que salen de venta por orden de Invima

Invima advierte sobre gotas para los ojos sin registro sanitario

Según el organismo, el uso de productos oftálmicos sin el aval oficial presenta un riesgo directo para la salud visual de quienes los utilizan, debido a que se desconoce su composición, las condiciones en que fue fabricado y su trazabilidad.

Estas fallas pueden derivar en complicaciones graves, incluyendo infecciones oculares severas, agravamiento de enfermedades preexistentes o daños permanentes en la visión.

William Saza, coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima, subrayó que ningún medicamento o producto con fines terapéuticos puede venderse legalmente sin un registro sanitario vigente, ya que este documento certifica que ha sido evaluado y cumple con los estándares de calidad y seguridad exigidos.

El uso de productos sin estas garantías puede poner en riesgo tanto la salud visual como la integridad general del paciente.

La alerta también destaca que productos como este suelen ser difundidos principalmente por redes sociales, plataformas digitales y aplicaciones de mensajería, empleando mensajes que prometen resultados rápidos o soluciones efectivas sin respaldo científico.

Esto puede generar confusión y llevar a los consumidores a creer que se trata de opciones legítimas o alternativas seguras.

Puedes leer: Invima activa alerta por leche en polvo falsificada en Colombia: “Es un riesgo”

El Invima instó a la ciudadanía a no adquirir ni utilizar el producto Rebright y a verificar siempre que cualquier medicamento o producto oftálmico cuente con un número de registro sanitario visible en el empaque.

Si no aparece este número, o si hay dudas sobre su autenticidad, el organismo recomendó abstenerse de usarlo y reportar puntos de venta sospechosos o eventos adversos relacionados con el producto.

Además, la entidad pidió a las autoridades de salud territorial, a establecimientos farmacéuticos y a las instituciones prestadoras de servicios de salud intensificar las acciones de inspección, vigilancia y control sobre la venta de medicamentos y productos oftalmológicos en todo el territorio, con el fin de prevenir posibles riesgos para la salud pública

Mira también: Invima activa alerta por leche en polvo falsificada en Colombia: “Es un riesgo”

