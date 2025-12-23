Estos son los esmaltes de Masglo que salen de venta por orden de Invima

Se conoció que la industria de la belleza en Colombia y la región andina enfrenta un cambio estructural tras la reciente decisión de la Comunidad Andina (CAN) de prohibir ciertos componentes químicos en productos cosméticos, tanto es así que Masglo, una de las marcas líderes en el mercado de cuidado de uñas tuvo que suspender sus ventas en línea.

Tras el anunció, la marca de esmalte afirmó que presentó la suspensión inmediata de la venta y distribución de su línea de esmaltes semipermanentes que contienen sustancias ahora consideradas riesgosas para la salud, según la nueva Resolución 2548 de la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN),

Durante este afirma que los químicos bajo la lupa son TPO y DMPT. La prohibición se centra en dos sustancias: el Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) y la N,N-dimetil-p-toluidina (DMPT). Según el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), estas sustancias fueron reclasificadas tras revisiones toxicológicas.



Por lo cual, se conoció que la científica analizada por el Grupo de Expertos Gubernamentales para la Armonización de Legislaciones Sanitarias señala que el TPO y la DMPT presentan:

• Potencial carcinogénico, posibilidad de cáncer

• Toxicidad reproductiva.

• Sensibilización cutánea (reacciones alérgicas graves en la piel).

• Efectos mutagénicos.



¿Qué respondió Masglo ante esta Resolución?

Masglo informó que acata de manera total la resolución de la CAN y, desde el 17 de diciembre de 2025, suspendió la distribución de todos los esmaltes semipermanentes que incluyeran TPO en su fórmula, así mismo, explicó que ya inició el proceso para retirar del mercado todos los productos con estos químicos.

De igual forma, se conoció que la marca ya había iniciado su transición hacia fórmulas libres de estos componentes desde que la Unión Europea estableció restricciones similares. Por ello, Masglo aclaró que su producción local actual ya no utiliza TPO en las líneas de esmaltes semipermanentes.

Pese a eso, la empresa confirmó que las líneas actuales de Masglo Tradicional, Masglo Gel Evolution y Masglo Clinical se producen sin el ingrediente prohibido y cumplen con los estándares de seguridad internacionales.

Finalmente, la normativa de la CAN otorga un plazo de 60 días a partir de su publicación oficial para que los productos con estos ingredientes sean retirados por completo de los estantes. Una vez cumplido este periodo, cualquier registro sanitario que contenga estas sustancias será cancelado automáticamente.

