INVIMA emite alerta sanitaria sobre anomalía detectada en champú; puede dar infecciones

INVIMA emite alerta sanitaria sobre anomalía detectada en champú; puede dar infecciones

Se levantó una alarma sobre ciertos lotes de producto 'Ritual Equilibrante Shampoo Control Grasa' tras detectar recuentos microbianos fuera de la norma. Así podrás verificar tus productos.