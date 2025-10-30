INVIMA emite alerta sanitaria sobre anomalía detectada en champú; puede dar infecciones

El organismo colombiano de vigilancia sanitaria, INVIMA, emitió un comunicado en el que informó que el fabricante Instincts Humains S.A.S. notificó la presencia de una desviación en el parámetro organoléptico de olor característico del champú 'Ritual Equilibrante Shampoo Control Grasa'.

Esa anomalía motivó la revisión de contramuestras en labranza técnica, donde se encontró un resultado de "no conformidad" en el recuento de microorganismos mesófilos aerobios totales, superando los límites permitidos por el Reglamento Técnico Andino adoptado mediante la Resolución 2120 de 2019.

Por esa razón el fabricante procedió con el retiro voluntario del mercado desde el 3 de septiembre de 2025.

Los lotes afectados empiezan con los siguientes códigos: 0908–5866, 1108–5869, 1208–5874, 1308–5879, 1908–5895, 2008–5899, 2108–5903, 2708–5914, 0109–5952. El fabricante advirtió que los productos “fuera de especificación” podrían generar efectos adversos en la salud de las personas que los utilicen.

A pesar de esto, hasta la fecha de la alerta no se han registrado quejas o reportes de daños asociados al defecto del producto.

¿Por qué es importante la alerta sanitaria emitida por INVIMA?

La alerta sanitaria es el aviso que el INVIMA lanzó para informar al público y a los distribuidores acerca de que utilizar champús contaminados microbianamente puede derivar en irritaciones cutáneas, infecciones del cuero cabelludo, alergias o complicaciones mayores en personas con defensas debilitadas.

Aunque el fabricante aún no reporta incidentes, la mera posibilidad exige precaución. INVIMA por su parte recuerda que los consumidores deben verificar siempre el número de registro sanitario visible en el envase antes de usar cualquier cosmético.

¿Qué debe hacer el consumidor al comprar el 'Ritual Equilibrante Shampoo Control Grasa'?