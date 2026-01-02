Laura Barjum abre su corazón y recuerda su duro pasado: "La gente se burlaba de mí”

Laura Barjum, exreina de belleza colombiana y figura conocida de la televisión, abrió su corazón recientemente para hablar de un capítulo difícil de su vida que marcó su crecimiento personal y artístico.

La también actriz y modelo reveló que durante muchos años cargó con el dolor de las burlas y las críticas, algo que la acompañó desde su etapa escolar hasta su ingreso al mundo del entretenimiento.

Laura Barjum habla de su vida antes de ser famosa

Barjum, quien obtuvo la corona de Señorita Colombia en 2017, ha desarrollado una carrera diversa en el mundo mediático: trabajando como modelo, presentadora y actriz en diferentes producciones nacionales como en “Nuevo rico, nuevo pobre”.



Aunque su trayectoria es marcada por los aplausos y el reconocimiento, la artista confesó que no siempre se sintió segura de sí misma.



Durante su paso por el colegio y su proceso de formación, sufrió burlas por su forma de cantar y por comentarios que la hacían sentir que no era suficientemente buena para algunos sueños artísticos que había tenido desde niña.

“Me dolía cuando la gente se burlaba de mí”, afirmó Barjum, recordando cómo aquellos comentarios la hicieron renunciar temporalmente a la idea de dedicarse a la música.

Desde muy joven, la música fue uno de sus deseos más sinceros. Antes incluso de pensar en ser actriz, Laura soñaba con cantar. Sin embargo, las burlas que recibía cuando practicaba su voz la llevaron a dejar de lado esa faceta de su carrera.

Fue solo con el tiempo y con la ayuda de personas que creyeron en su talento que Barjum pudo reencontrarse con ese sueño.

Actualmente, la artista encontró un espacio para explorar su voz en el montaje “Las Bartenders”, un proyecto teatral en el que combina actuación y canto, bajo la dirección musical de Carlos Montaño, exintegrante del dúo Siam.

Fue él quien la animó a retomar esa parte de su vocación después de escucharlas canciones que Laura había interpretado en reuniones sociales. Gracias a este impulso, Barjum pudó romper sus límites y trabajar en lo que siempre la apasionó.

Además de su desempeño artístico, Laura Barjum dedica sus esfuerzos a un proyecto personal llamado “Bye Bye Bullying”, una iniciativa con la que visita colegios y universidades para compartir su experiencia y brindar herramientas a jóvenes para enfrentar el acoso y la discriminación.

Con esa labor, busca que otros no tengan que atravesar por el dolor que ella vivió en su juventud.

Para Barjum, este proceso es tanto formativo como sanador. La oportunidad de cumplir su sueño de cantar sobre un escenario, combinada con su trabajo frente a cámaras y su labor social, le ha permitido no solo avanzar profesionalmente, sino también sanar las heridas de su pasado.

“Ahora sí creo que le dedico mi vida a hacer todo lo que más me gusta hacer en el mundo”, expresó con convicción, dejando claro que cada paso es resultado de su resiliencia y determinación.

