Así reaccionó Vanessa Pulgarín al quedar por fuera del top 5 en Miss Universo

En la noche de este 20 de noviembre se llevó a cabo la edición número 74 de Miss Universo, donde dejó como ganadora a la representante de México Fátima Bosch tras una reñida competencia. Por otro lado, la colombiana Vanessa Pulgarín reaccionó en sus redes sociales tras quedar fuera del top 5.

Pese a no lograr quedar entre las mejores participantes, la actuación de Vanessa Pulgarín despertó todo tipo de emociones entre los colombianos. Una vez se confirmó que la representante de Colombia no había logrado ingresar al grupo de las finalistas, las redes sociales se llenaron de comentarios de todo tipo.

Ante esta situación, la colombiana decidió pronunciarse en un video compartido en sus redes sobre lo ocurrido en la noche de Miss Universo, además explicó cómo se sintió tras su participación en el reinado de belleza, comentario que no pasó desapercibidos por sus seguidores.



¿Cuál fue el mensaje de Vanessa Pulgarín tras el Miss Universo?

Vanessa en su red social de Instagram enfatizó que estaba feliz por esta experiencia y el apoyo que recibió siempre por parte de los colombianos en redes sociales durante su participación en Miss Universo.

“Hello everyone. Estoy demasiado feliz. Quiero decirles que muchas gracias a todos los que se están tomando el tiempo de darme palabras extraordinarias y hermosas. Agradezco a Dios por esta experiencia. Estoy muy agradecida. Las personas aquí son seres humanos extraordinarios; muchos se me acercan llorando, preocupados por mí, pero yo estoy súper tranquila”, afirmó Vanessa Pulgarín.

“De verdad, esta experiencia es inolvidable. Sacó una versión de Vanessa que ni yo conocía, y wow… estoy muy orgullosa. Los amo demasiado, los llevo en el corazón. No se imaginan todo lo que hice para hacer una excelente representación. Llevé a Colombia en mi pecho con mucho orgullo. Solo gratitud y felicidad", agregó la participante de Miss Universo.

Horas más tarde, compartió en su cuenta de Instagram unas fotografías con otro mensaje con un tono emotivo. “Miss Universe fue un sueño que viví con el alma. No existen suficientes palabras para agradecer cada abrazo, cada mensaje, cada persona que caminó conmigo en este proceso.”

“Gracias, de corazón, por acompañarme en este capítulo tan mágico de mi vida”, concluyó Pulgarín, cerrando así su paso por el certamen de belleza más importante del mundo”, destacó Vanessa Pulgarín, dando a entender que no volverá a competir en estos concursos de belleza.

