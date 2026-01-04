Dos jóvenes estaban en vivo por Tiktok cuando ocurrieron los bombardeos en Caracas

En la madrugada del sábado 3 de enero de 2026, la capital de Venezuela, Caracas, fue el epicentro de una incursión militar de gran escala, ejecutada por los Estados Unidos, la cual tuvo como resultado la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Debido a que mientras el país se sumió en el caos de los bombardeos, sobrevuelos de aeronaves e incendios, la tecnología permitió que el mundo fuera testigo de la angustia ciudadana en tiempo real, destacando especialmente el caso de un grupo de jóvenes que transmitían en vivo.

Se conoció que un joven conocido como 'Chuo', un creador de contenido de TikTok con una comunidad de aproximadamente 7.000 seguidores, se encontraba realizando una transmisión en vivo que había comenzado de manera lúdica con la realización de un sorteo entre la gente conectada.



Sin embargo, la interacción cambió abruptamente cuando el estruendo de las detonaciones comenzó a sacudir el entorno. Tanto es así que Chuo y su acompañante tuvieron un rápido cambio de actitud, donde estuvieron en silencio en gran parte del video con rostros de asombro al ver su ciudad siendo bombardeada.



¿Qué comentó Chuo durante el bombardeo a Caracas?

El video registra un cambio drástico en la atmósfera. Chuo y su acompañante pasaron de la animación de su sorteo a un silencio sepulcral, marcado por rostros de absoluto asombro y terror mientras observaban lo que sucedía en el cielo venezolano. En medio del impacto emocional, la reacción del joven fue instintiva.

Tanto es así que ambos comenzaron a utilizar términos coloquiales para expresar su miedo y, al observar el despliegue militar, exclamó: “Mamahuevo, se metieron los chinos para allá”, atribuyendo en ese momento de confusión la responsabilidad del ataque a la potencia asiática.

A pesar de que el fragmento de la transmisión alcanzó más de un millón de "me gusta" y el interés de millones de internautas, no estuvo exento de controversia. Muchos usuarios de redes sociales criticaron al joven por no haber girado la cámara para mostrar el panorama exterior y brindar mayor contexto visual sobre la situación.

Chuo ofreció una respuesta a estas críticas donde mencionó que en esos momentos solo se encontraba buscando su supervivencia: “En pleno bombardeo no se me ocurrió voltear la cámara, sino correr para resguardarme”.

Una usuaria de TikTok calificó el evento como “la peor experiencia”, una afirmación con la que el propio Chuo coincidió plenamente al responder de manera tajante: “No lo recomiendo”.