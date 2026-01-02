En video: un rapero arrastra a cabrito por el escenario durante su show frente al público

El rapero nigeriano Highstar Lavista quedó en el centro de una fuerte controversia luego de que se viralizara un video en el que aparece arrastrando a un cabrito hacia el escenario durante una de sus presentaciones en vivo.

Las imágenes, que circulan ampliamente en redes sociales, muestran al animal visiblemente alterado mientras es jalado del cuello en medio del ruido, las luces y la multitud que asistía al espectáculo.

Video de rapero arrastrando a un cabrito en un concierto

El hecho ocurrió durante un show del artista, conocido por construir una imagen pública basada en la lujo, el exceso y la provocación.



En el video, grabado por asistentes al evento, se observa cómo el cabrito es utilizado como parte del montaje escénico, aparentemente como un “accesorio” del espectáculo, sin considerar el impacto que ese entorno puede generar en un animal expuesto a estímulos extremos.



La grabación se difundió rápidamente en distintas plataformas digitales y generó una ola de rechazo entre usuarios, activistas y defensores de los derechos de los animales. Muchos calificaron la escena como un acto de crueldad innecesaria y cuestionaron el uso de un ser vivo con fines de entretenimiento.

Numerosos internautas expresaron su indignación al señalar que el animal se encontraba en evidente estado de estrés, rodeado de luces intensas, música a alto volumen y una multitud que gritaba.

Para muchos, la situación evidenció una falta de sensibilidad y responsabilidad por parte del artista y de su equipo de producción.

Hasta el momento, Highstar Lavista no emitió un pronunciamiento oficial para explicar lo sucedido ni para aclarar si el cabrito recibió atención veterinaria tras el evento.

Tampoco se conoce con certeza el origen del animal ni las condiciones en las que fue trasladado o resguardado después de la presentación.

Organizaciones defensoras de los animales reaccionaron ante lo ocurrido y recordaron que el uso de animales en espectáculos puede generar consecuencias físicas y emocionales, especialmente cuando son expuestos a ambientes caóticos.

También insistieron en la importancia de respetar las normas de protección animal vigentes.

El video continúa circulando en redes sociales y acumulando comentarios de rechazo, mientras crece la presión para que se esclarezca lo sucedido y se determine si el caso podría derivar en sanciones.

