La Kalle  / Noticias  / Acusan a famosa influencer por presunto maltrato animal; fundación pide su regreso

Acusan a famosa influencer por presunto maltrato animal; fundación pide su regreso

La organización denunció que la adoptante trasladó a la perrita a un lugar no autorizado y adquirió un animal de raza, lo que estaría fuera de las condiciones pactadas.

Sara Vivas, influencer
Fundación acusa a influencer de abandonar a perrita adoptada
Foto: Instagram de Sara vivas
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 3 de dic, 2025

La organización Fundación Patrulla Criolla, con sede en Bogotá y dedicada al rescate y rehabilitación de animales en situación de vulnerabilidad, acusó públicamente a la influencer Sara Vivas de haber incumplido el contrato de adopción suscrito tras entregar en adopción a una perrita llamada Soul.

De acuerdo con la fundación, al momento de la adopción se firmó un contrato que establece varias condiciones, entre ellas la prohibición de trasladar al animal a fincas, veredas u otras propiedades rurales o de terceros.

¿Por qué la fundación pide el regreso de Soul a Sara Vivas?

Según explicó uno de los líderes de la fundación, identificado como Sebastián, desde el inicio del proceso de adopción hubo irregularidades: aunque la adoptante reportaba que la perrita se encontraba temporalmente en una finca por motivos de salud.

La fundación recibió evidencia una captura de pantalla de una historia de redes sociales en la que Sara Vivas señalaba que el animal llevaba meses viviendo allí.

Además, en esa misma publicación mencionaba su intención de adquirir un perro de raza Goldendoodle.

Estos hechos, según la fundación, contradicen las explicaciones dadas durante los seguimientos y representan un incumplimiento de las cláusulas pactadas al momento de la adopción.

Ante lo ocurrido, la Fundación Patrulla Criolla solicitó formalmente la devolución de Soul. En su comunicado afirmaron que la confianza fue quebrantada y que ya no es posible continuar con el proceso de seguimiento.

Su intención es reubicar a la perrita con una familia que cumpla las condiciones pactadas originalmente.

La organización dejó claro que su política de no permitir la permanencia de animales adoptados en fincas u otros lugares rurales no es injustificado, sino una medida preventiva basada en experiencias anteriores donde animales rescatados fueron nuevamente expuestos a riesgos de abandono o maltrato.

Este tipo de denuncias se enmarcan en un debate más amplio sobre la responsabilidad en la adopción de mascotas rescatadas, un tema que diversas organizaciones de bienestar animal han venido impulsando activamente.

En particular, la fundación señaló que los contratos de adopción buscan asegurar que los animales tengan un hogar estable y condiciones de cuidado adecuadas y que cualquier cambio como trasladarlos a zonas rurales debe ser previamente autorizado.

