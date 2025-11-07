Cayó hombre acusado de acabar con la vida de un perro a golpes; la condena que enfrentaría

Fernando Alonso Oviedo, señalado como el responsable de un ataque contra un perrito en el municipio de Sonsón, Antioquia, decidió entregarse a las autoridades dos días después de que el video del hecho se hiciera viral. Su entrega fue confirmada por el alcalde Juan Diego Zuluaga, quien destacó que la presión ciudadana en redes sociales fue clave para lograrlo.

“Este es el logro de todo un país y demuestra el lado positivo de las redes sociales, que con esfuerzo podemos proteger a los más vulnerables”, escribió el mandatario en su cuenta de X, celebrando que Oviedo haya decidido ponerse a disposición de la justicia.

El caso, ocurrido en la vereda Limones, desató una ola de indignación en todo el país. Las imágenes, que fueron difundidas masivamente, muestran a un hombre golpeando con brutalidad a un perro criollo. Según testigos, el sujeto, que estaría vinculado a labores de cocina o venta de carne, tomó al animal por las patas delanteras y lo golpeó repetidamente con una barra metálica. Luego, lo arrojó al suelo y le propinó una patada que lo levantó por el aire.

El video, por su crudeza, fue omitido por la mayoría de medios, pero su difusión en redes sociales generó una fuerte movilización ciudadana. Decenas de personas identificaron al agresor y comenzaron una campaña en línea para exigir justicia, lo que finalmente llevó a Oviedo a entregarse voluntariamente ante la Fiscalía.

Tanto la Alcaldía de Sonsón como la Policía Nacional compartieron en redes sociales las imágenes del hombre y los datos del caso, solicitando apoyo ciudadano para ubicarlo. Gracias a la masiva circulación del video y la presión pública, las autoridades lograron confirmar su identidad y coordinar su entrega.

Buscan a hombre que le quitó la vida a perrito /Foto: redes sociales

¿Cuántos años de prisión podría enfrentar luego de quitarle la vida al perrito?

El alcalde de Sonsón también aprovechó el momento para agradecer el trabajo conjunto de la comunidad, la Policía y la Fiscalía, asegurando que el caso no quedará impune. “No hay un hueco en la tierra lo suficientemente grande para esconderse”, expresó con contundencia.

De acuerdo con la legislación vigente, Oviedo podría enfrentar una condena de hasta 56 meses de prisión y una multa equivalente a 60 salarios mínimos mensuales. Esto, gracias a la Ley Ángel, aprobada en abril de este año, que endurece las sanciones por maltrato animal en Colombia y refuerza la protección a los animales domésticos.

La normativa fue impulsada tras varios casos de violencia contra mascotas y busca garantizar castigos ejemplares a quienes cometan este tipo de actos. En ese sentido, el proceso contra Oviedo podría convertirse en uno de los primeros en aplicar las nuevas disposiciones de la ley.

Vecinos de la vereda Limones señalaron que el hombre habría intentado huir a otro municipio tras el ataque, pero la difusión del video y la presión mediática impidieron que escapara por más tiempo.

Mientras tanto, colectivos animalistas de Antioquia han manifestado su intención de acompañar el proceso judicial y de pedir la máxima sanción posible. También se han organizado jornadas simbólicas en memoria del perrito, que se ha convertido en un emblema de la lucha contra el maltrato animal en la región.