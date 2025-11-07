Buscan a reconocido exfutbolista tras ser pillado robando a mano armada: hay video

A plena luz del día y frente a varios testigos, una pareja fue víctima de un robo en la Avenida Pedro de Heredia, en Cartagena. El hecho, ocurrido este jueves 6 de noviembre, quedó registrado en video y generó una fuerte reacción del alcalde Dumek Turbay, quien prometió dar con los responsables.

El robo ocurrió justo frente al sector Las Gavias, cerca de la entrada al barrio La Floresta, una zona bastante transitada. En el clip, grabado por el ocupante de un vehículo particular, se observa el momento en que un hombre con gorra, barba y cabello tinturados apunta con un arma a una pareja que estaba a punto de subir a una camioneta.

La escena muestra cómo el individuo intimida primero a la mujer, exigiéndole sus joyas, entre ellas un anillo de oro, mientras su acompañante es despojado de una cadena, el celular y otras pertenencias. Todo sucede en segundos. Tras cometer el robo, el sujeto se sube como parrillero a una moto negra y desaparece entre el tráfico de la avenida.

Minutos después de que el video se viralizara, el alcalde Dumek Turbay publicó un mensaje contundente en su cuenta de X (antes Twitter):

“Robó a pareja en el sector Las Gavias. ¡Te vamos a encontrar! Cc @PoliciaCtagena”.El mensaje se acompañó del clip que ya circulaba en redes y rápidamente generó cientos de reacciones de los cartageneros, quienes exigieron mayor presencia de las autoridades en esa zona.

Uno de los delincuentes es un reconocido exfutbolista

Pero lo que más ha llamado la atención es la identidad del presunto responsable. Según medios digitales como Cartagena Caliente, uno de los implicados sería un exfutbolista conocido en el barrio Amberes con el alias de “El Angelito”.

Fuentes cercanas aseguran que en su juventud llegó a destacarse en torneos de la Liga de Bolívar y que incluso representó a su departamento en competencias locales.

Sin embargo, con el paso de los años habría perdido el rumbo. Personas del sector lo recuerdan como un joven con talento para el balón, pero también mencionan que se alejó del deporte y se rodeó de malas influencias. Aunque su identidad completa no ha sido revelada oficialmente, las autoridades estarían verificando si se trata del mismo sujeto que aparece en el video del robo.

Por ahora, la Policía Metropolitana de Cartagena ha desplegado un operativo para dar con su paradero. Varios agentes revisan cámaras de seguridad del sector y recopilan testimonios de comerciantes y testigos que presenciaron lo ocurrido.