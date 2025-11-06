Publicidad

Reconocido exjugador de fútbol clona a su perrita: esta fue la escandalosa cifra

Reconocido exjugador de fútbol clona a su perrita: esta fue la escandalosa cifra

El deportista afirmó que solo necesitó una pequeña muestra de sangre de su mascota para obtener el material genético y clonar a su perrita.

Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 6 de nov, 2025

El reconocido jugador de fútbol americano, Tom Brady, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al mencionar que tomó la decisión de clonar a su perrita Luna, quien falleció en 2023. Donde también explicó cómo fue el procedimiento y mencionó la inversión que tuvo que hacer para esto.

La nueva mascota fue llamada Junie por la familia del deportista, esta es de raza pitbull y tiene un alto porcentaje de rasgos parecidos a la que terminó falleciendo. De acuerdo con la información publicada por medios internacionales, el procedimiento se llevó a cabo con la empresa Colossal Biosciences.

Puedes leer: Reconocido futbolista deja su equipo y abandona el país tras desaparición de su perrita

Tom Brady aprovechó que en esta empresa tiene un rol activo como inversionista y decidió tomar la decisión de clonar a su mascota. Tanto es así que el exfutbolista realizó una extracción de sangre no invasiva antes de la partida de su mascota para obtener el material genético necesario para la otra perrita.

¿Cuánto le costó clonar su mascota a Tom Brady?

Según se pudo informó el tratamiento que realizó Tom Brady para clonar su mascota tiene un valor entre 50 mil y 85 mil dólares, lo que equivale aproximadamente a 192 y 327 millones de pesos. Un monto difícil de conseguir, pese al interés que puede generar entre los dueños de mascotas que han perdido a sus animales.

Recordemos que la clonación animal es un proceso que se realiza principalmente con la transferencia nuclear de células somáticas, un proceso que extrae el ADN del animal y lo termina poniendo en un óvulo.

Puedes leer: Una oferta de jamón y queso fue suficiente para arruinar su cita y hacerla viral en TikTok

Pese a eso, se conoció que los clones comparten el 99.9% del ADN, su personalidad y ciertas características físicas, como el color de las manchas, pueden variar debido a factores ambientales y a la genética mitocondrial del óvulo donante.

Una vez se conoció esta noticia, las redes sociales se pronunciaron al respecto donde se dividieron las opiniones. Mientras unas personas resaltaron el avance tecnológico de poder lograr la clonación del animal, otro sector afirmó que esto es innecesario y antinatural en especial por el propósito de una mascota.

"Necesito lo mismo para traer a mi mascota de regreso ", "Si hubiera tenido dinero también colocaría a mi amado Niño que murió en junio de 2022, cuánto te extraño mi lindo perrito ", "No pensé que vería algo así", "Me encanta, yo también lo haría", son algunos de los mensajes que se destacan en redes sociales como Instagram del Tom Brady con relación a este procedimiento.

