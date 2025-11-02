Reconocido futbolista deja su equipo y abandona el país tras desaparición de su perrita

Aaron Ramsey, uno de los fichajes más comentados del fútbol mexicano este año, sorprendió a todos con una decisión inesperada: renunció a Pumas UNAM y dejó el país de forma definitiva. Lo que parecía una salida deportiva repentina resultó tener un motivo mucho más personal y conmovedor: la desaparición de su perrita Halo.

El galés, reconocido por su paso por clubes como Arsenal y Juventus, había llegado a México para reforzar al equipo universitario durante el torneo Apertura 2025. Sin embargo, tras apenas unos meses, su estadía terminó marcada por un hecho que afectó profundamente su vida fuera de la cancha.

Puedes leer: Reconocido futbolista brasileño fallece tras chocar contra una vaca con su moto: hay video



Según medios especializados, Ramsey se encontraba lesionado y aprovechó ese tiempo para concentrarse en la búsqueda de su mascota, que se perdió en Ciudad de México. Durante varios días, el jugador suspendió sus entrenamientos y dedicó todo su esfuerzo a encontrarla. Aun así, no tuvo éxito, y el desgaste emocional fue evidente.

El problema llegó cuando la directiva del club, al parecer, no mostró comprensión ante la situación. Aunque el entrenador Efraín Juárez le había permitido ausentarse mientras se recuperaba y lidiaba con la pérdida, la cúpula del equipo habría reaccionado con dureza al imponerle una fuerte sanción económica y separarlo temporalmente del grupo.

Esa decisión habría sido el punto final. Fuentes cercanas aseguran que Ramsey se sintió decepcionado y sin respaldo, al notar que el club no comprendía el impacto personal que atravesaba. Por ello, tomó la determinación de rescindir su contrato de manera inmediata y regresar a su país.

Publicidad

Puedes leer: Precio de camiseta de Selección Colombia; ¿para cuántos corrientazos alcanza?

Reconocido futbolista deja Pumas y México tras perder a su perrita Halo

El jugador habría entrado en depresión

Publicidad

La noticia fue confirmada la mañana del 31 de octubre, dejando a los hinchas de Pumas sorprendidos. Muchos expresaron su tristeza en redes sociales, destacando la entrega del jugador y la empatía que despertó su historia. Para otros, fue una muestra de cómo las emociones personales pueden pesar más que cualquier compromiso profesional.

Durante su corta etapa en México, Aaron Ramsey alcanzó a disputar seis partidos oficiales y marcar un gol. A pesar de las expectativas que generó su fichaje, su paso por el fútbol mexicano termina siendo recordado no por sus jugadas, sino por una historia humana que conmovió incluso fuera del ámbito deportivo.

La búsqueda de Halo, su perrita, habría sido intensa y desesperada. Allegados al jugador revelaron que Ramsey llegó a recorrer distintos puntos de la ciudad con ayuda de vecinos y rescatistas. Sin embargo, el tiempo pasó sin resultados, y el futbolista decidió regresar a Gales con la esperanza de poder reencontrarse con su mascota algún día.