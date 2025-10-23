Reconocido futbolista brasileño fallece tras chocar contra una vaca con su moto: hay video

El mundo del fútbol en Brasil amaneció de luto. Antony Ylano Alencar Alves, un joven futbolista de apenas 20 años, falleció tras sufrir un accidente cuando su motocicleta impactó contra una vaca en una carretera del estado de Piauí. El hecho ocurrió mientras el jugador regresaba a casa después de asistir a la celebración del cumpleaños de su padre.

El trágico momento quedó registrado en una cámara de seguridad, que captó cómo el deportista se desplazaba a gran velocidad por la vía hasta que, de forma repentina, se cruzó una vaca. El golpe fue tan fuerte que Ylano salió disparado y cayó sobre el asfalto, perdiendo la vida en el lugar.

La Policía Federal de Carreteras confirmó la noticia, al igual que el Piauí Esporte Clube, equipo donde el joven se destacaba como una de las promesas más talentosas del fútbol juvenil. “El Piauí Esporte Clube vive un momento de profunda tristeza por la pérdida del delantero Antony Ylano, víctima de un accidente ocurrido esta madrugada”, expresaron a través de sus redes sociales.

El club también anunció la suspensión de todas sus actividades ese lunes, en señal de respeto y duelo. “Ylano vestía los colores del Piauição Vibrante desde 2024 y compitió con nosotros en el Campeonato Piauiense Sub-20, la Copa São Paulo Junior y la Copa del Nordeste Sub-20. En un nuevo desafío con el club, se preparaba para disputar la Copa de Brasil Sub-20”, añadieron.

Antony Ylano había nacido el 14 de junio de 2005. Su talento llamó la atención desde muy joven, cuando debutó con el Associação Atlética de Altos, equipo de su ciudad natal. Con esa camiseta, logró levantar el campeonato estadual sub-20 de Piauí en 2024 y repetir la hazaña en 2025, consolidándose como una de las figuras más destacadas del torneo.

¿Cómo empezó Antony Ylano su carrera como futbolista?

De acuerdo con portales deportivos, como Transfermarkt, el delantero se caracterizaba por su velocidad, su precisión en el área y su mentalidad competitiva. Estos atributos lo llevaron a ser considerado una de las grandes promesas del fútbol del nordeste brasileño. Su debut profesional se dio con el equipo Altos frente al club Remo en la Serie C del 2023, un momento que marcó el inicio de lo que prometía ser una carrera ascendente.

En redes sociales, tanto aficionados como excompañeros expresaron su tristeza y recordaron a Ylano como un joven amable, disciplinado y apasionado por el deporte. “Era de los primeros en llegar a los entrenamientos y de los últimos en irse. Soñaba con llegar a la Serie A y defender algún día los colores de un equipo grande”, escribió un amigo cercano en redes sociales.

Por su parte, la Associação Atlética de Altos, su primer club, también lamentó profundamente la noticia. “Con dolor recibimos la partida de Antony Ylano, un muchacho ejemplar, exjugador de nuestras categorías básicas y un talento natural que dejó huella en nuestro equipo”, publicaron en su cuenta oficial.

