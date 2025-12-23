Hermana de Lionel Messi sufre grave accidente y se cancela su boda prevista para enero

María Sol Messi, hermana de Lionel Messi, vivió un momento inesperado luego de sufrir un accidente mientras conducía su camioneta en Miami. El hecho le ocasionó varias lesiones que obligaron a aplazar su casamiento, programado inicialmente para el próximo 3 de enero. La noticia se conoció en las últimas horas y rápidamente llamó la atención, no solo por el vínculo familiar con el astro argentino, sino por el impacto personal que tuvo en la joven.

La información fue dada a conocer por el periodista Ángel de Brito y posteriormente confirmada por Celia Cuccittini, madre de María Sol y de Lionel. De acuerdo con lo informado, la joven se encuentra fuera de peligro, pero deberá atravesar un proceso de recuperación y rehabilitación que hace inviable la realización del evento en la fecha prevista.

El accidente ocurrió cuando María Sol se desplazaba en su vehículo y, según lo explicado, sufrió una descompensación que derivó en un fuerte impacto contra una pared. A raíz de esta situación, presentó una quemadura en la muñeca, fracturas en dos vértebras y una lesión en el talón. Aunque las lesiones no revisten gravedad extrema, sí requieren cuidados médicos, reposo y seguimiento especializado.



Qué se sabe del estado de salud de María Sol Messi

Celia Cuccittini fue quien confirmó directamente los detalles del estado de salud de su hija. En conversación con el periodista, explicó que María Sol ya se encuentra en Argentina, acompañada por su familia, y que lo más importante en este momento es su recuperación. La decisión de aplazar el casamiento fue tomada con calma y entendiendo que la prioridad absoluta es su bienestar.

Desde el entorno familiar señalaron que la joven evoluciona de manera favorable, pero que deberá cumplir con un proceso de rehabilitación para superar las lesiones sufridas. Por esta razón, cualquier plan relacionado con celebraciones quedó en pausa hasta que los médicos autoricen retomar la rutina con normalidad.

La boda que quedó en pausa y la historia de la pareja

El casamiento estaba previsto para realizarse en Rosario, ciudad donde la familia Messi suele reunirse durante las fiestas de fin de año. María Sol planeaba dar ese paso junto a Julián “Tuli” Arellano, su pareja desde hace más de 12 años. Ambos se conocen desde la adolescencia, cuando compartían el mismo barrio en el sur de Rosario, y desde entonces construyeron una relación sólida y estable.

Arellano desarrolló su carrera dentro del fútbol y actualmente se desempeña como técnico de la categoría Sub 19 del Inter Miami. Su vínculo con la familia Messi viene desde hace años y siempre ha formado parte del círculo cercano, incluso estuvo presente en momentos importantes como la boda de Lionel Messi con Antonela Roccuzzo en 2017.

Mientras tanto, María Sol eligió un camino profesional distinto al deportivo. Es empresaria, diseñadora de moda y creadora de la marca de trajes de baño femeninos Bikinis Río. Vive en Rosario y siempre se ha caracterizado por mantener una vida discreta, enfocada en sus proyectos y lejos del ruido mediático que suele rodear a su hermano.

En paralelo, Lionel Messi ya se encuentra en Argentina disfrutando de unos días de descanso junto a su esposa y sus hijos, como suele hacerlo al finalizar cada temporada. El futbolista regresó al país para pasar las fiestas en familia antes de retomar su preparación deportiva de cara a los compromisos de 202

