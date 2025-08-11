¡CONFIRMADO! Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan tras 9 años de estar juntos

Después de una larga espera, la noticia finalmente se hizo oficial: Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casarán. Nueve años después de que un encuentro fortuito cambiara sus vidas, la pareja ha decidido dar este importante paso.

Fue Georgina quien, emocionada, anunció el compromiso con el delantero del Al-Nassr F. C., compartiendo una foto del espectacular anillo y el mensaje: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”. De inmediato, la publicación recibió miles de mensajes de felicitación y cariño de familiares, amigos y, por supuesto, de sus millones de seguidores alrededor del mundo.

Para ambos, lo más significativo no es solo formalizar su relación, sino hacerlo acompañados de sus cinco hijos, a quienes consideran su máxima prioridad. Buscan criarlos con valores sólidos, recordándoles sus orígenes humildes y enseñándoles que todo lo que han conseguido ha sido gracias al trabajo y la disciplina.

“Les hemos inculcado que nada debe darse por sentado, que deben ser humildes y mantener los pies en la tierra. Queremos que siempre vivan con sacrificio, perseverancia, gratitud y responsabilidad”, explicó Georgina a la revista Grazia. Es casi seguro que Cristiano Jr., Eva, Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda tendrán un papel especial en la boda.

La pareja, que ha formado una familia numerosa, confirmó su compromiso por redes sociales, sumando un nuevo capítulo a una relación que se ha convertido en un fenómeno global. Según relatan, se conocieron en 2016 en una boutique de lujo de Madrid, donde Georgina era dependienta.

Cristiano ha dicho que fue “un instante” y que nunca pensó que se enamoraría tan rápido. Aunque existen rumores de que se vieron por primera vez en una discoteca, ambos insisten en que la historia comenzó en aquella tienda. Cuando comenzaron, Cristiano ya era padre de Cristiano Jr. En 2017 llegaron los mellizos Eva y Mateo, por gestación subrogada, y poco después nació su primera hija juntos, Alana Martina.

En 2022, la familia celebró la llegada de Bella Esmeralda, en un momento marcado por la dolorosa pérdida de su hermano gemelo. A pesar de las adversidades, Cristiano asegura que sus hijos son lo más valioso de su vida, y Georgina resalta que la familia le ha dado fuerza para seguir adelante.

Aunque todavía no han revelado la fecha ni el lugar, todo indica que será una celebración íntima. Mientras tanto, el mundo entero sigue de cerca a una pareja cuya historia de amor, marcada por la perseverancia y la unión familiar, continúa cautivando a millones de personas.

