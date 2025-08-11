En vivo
¡CONFIRMADO! Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan tras 9 años de estar juntos

¡CONFIRMADO! Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan tras 9 años de estar juntos

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, una de las parejas más mediáticas del mundo, han anunciado su compromiso tras nueve años de relación y cinco hijos en común.

