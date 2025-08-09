Ella es la hermosa novia del actor Andrés Parra, ¿deja a un lado las relaciones abiertas?

El reconocido actor colombiano Andrés Parra, célebre por sus interpretaciones en producciones de alto perfil como Pablo Escobar: El patrón del mal y El comandante, captó la atención del público, esta vez por su vida personal.

Después de un periodo de soltería y de haber defendido abiertamente un enfoque no tradicional en sus relaciones, Parra sorprendió a sus seguidores al presentar oficialmente a su nueva pareja, Juliana Rivera Gaviria.

Este cambio de perspectiva en la vida amorosa de Parra es particularmente notable. La ruptura con su exesposa, la periodista Diana Cáliz, marcó un antes y un después para el actor, llevándolo a replantearse profundamente su visión sobre el amor y los vínculos afectivos.

En entrevistas y pódcasts, Parra había llegado a asegurar que optaba por mantener relaciones abiertas, argumentando una búsqueda de libertad y autenticidad en sus conexiones.

Según sus propias palabras, este enfoque no implicaba la inclusión de terceros, sino la garantía de que la libertad mutua fuera el eje central del bienestar emocional en pareja, cuestionando la idea de posesión en las relaciones amorosas.

Fue el pasado 9 de agosto de 2025 cuando Parra, quien habitualmente mantiene su esfera personal alejada del escrutinio público, compartió una reveladora fotografía junto a Juliana Rivera Gaviria en sus redes sociales.

La imagen, acompañada de un emotivo y contundente mensaje:

"Aquí poco a poco se van caminando los miedos, las prevenciones, el ruido, los dolores profundos, las heridas por sanar, y todo lo que nos queda por perdonar y sobretodo por perdonarnos. Aprender a verte más desde el amor, q desde el miedo es bien poderoso @julianarivera91. LoveU 🤍❤️", tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores.

La publicación generó una tormenta de reacciones y comentarios divididos en redes sociales.

Mientras una parte de la audiencia celebraba que el actor se permitiera una nueva oportunidad en el amor, otra recordaba sus declaraciones pasadas sobre las relaciones abiertas, cuestionando lo que percibieron como un "cambio de postura" o un aparente abandono de los modelos no tradicionales.

Los comentarios fluctuaron entre felicitaciones y críticas, con preguntas directas sobre si su visión de las "relaciones abiertas" había cambiado.



¿Quién es la novia de Andrés Parra?

La mujer que cautivó a Andrés Parra es Juliana Rivera Gaviria, una profesional de las relaciones públicas con residencia en Miami. Su labor se enfoca en la organización de eventos sociales y corporativos, y es madre de dos hijos.

Desde que el actor la etiquetó en su perfil de Instagram, la atención también se dirigió hacia ella, quien rápidamente se unió a la conversación pública.

Por su parte, Juliana Rivera Gaviria no se quedó atrás y en la misma publicación dejó un comentario que no solo reafirmaba su relación, sino que también respondía a las críticas. Su mensaje fue contundente:

"Te amo Andrés, estar contigo es pura magia. Gracias por creer, por tomarme de tu mano y caminar conmigo este nuevo camino, tan poderoso, tan real y tan nuestro".

Este intercambio público de mensajes dejó claro que la pareja está resuelta a blindar su relación de las opiniones externas, y para Juliana, este nuevo capítulo representa una experiencia de amor, apoyo y comprensión mutua.

Con esta nueva etapa sentimental, Andrés Parra parece dejar atrás las "declaraciones de desamor" que marcaron su discurso en los últimos años.