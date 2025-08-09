En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
HORÓSCOPO
CANCELAN PRUEBAS ICFES
¿INFIDELIDAD A LA LIENDRA?
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Ella es la hermosa novia del actor Andrés Parra, ¿deja a un lado las relaciones abiertas?

Ella es la hermosa novia del actor Andrés Parra, ¿deja a un lado las relaciones abiertas?

La revelación de su nueva relación desató una avalancha de comentarios entre los fanáticos del actor, lo que llevó al artista colombiano a reflexionar públicamente sobre la sanación y el compromiso.

Publicidad

Publicidad

Publicidad