Elder Dayán confiesa que seguirá los pasos reproductivos de Diomedes: "14 hijos"

El pasado 29 de julio se celebró la quinta edición de los Upar Awards, premios que reconocen y exaltan a los mejores exponentes de la música vallenata.

Este evento, que ya se ha consolidado como uno de los más importantes del género, busca no solo homenajear el talento nacional, sino también promover los valores culturales de un ritmo que es emblema de identidad y tradición en Colombia.

El vallenato, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2015, continúa conquistando corazones dentro y fuera del país. Su mezcla de sentimiento, alegría y narración costumbrista lo ha convertido en una expresión artística única que sigue evolucionando sin perder su esencia.

Durante la más reciente gala, el gran homenajeado de la noche fue Peter Manjarrés, conocido como El Caballero del Vallenato. Con dos premios Grammy Latino y una trayectoria marcada por la excelencia, Manjarrés recibió un reconocimiento especial por su invaluable aporte al folclor colombiano. Su presencia fue uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.

A la alfombra roja asistieron figuras destacadas del género como Beto Villa Jr., Martín Elías Jr., Luis Miguel Fuentes y Hebert Vargas, entre otros. La gala se convirtió en una verdadera reunión de talentos, donde las nuevas generaciones compartieron escenario con artistas consagrados.

Uno de los shows más esperados fue el de Elder Dayán Díaz, hijo del legendario Diomedes Díaz, quien reafirmó su lugar como uno de los intérpretes de mayor proyección en la actualidad. Junto a él, su acordeonero Lucas Dangond fue galardonado como el Mejor Acordeonero Juvenil, un premio que refleja la dedicación y la química musical que ambos han desarrollado en los últimos años.



Elder Dayán quiere volver a ser papá

Además de su actuación, Elder Dayán fue noticia por una declaración personal durante la alfombra roja. En una entrevista con el programa Lo Sé Todo, el cantante reveló su deseo de ser padre nuevamente.

“Una vez, cuando estaba de novio con mi esposa, le dije que quería tener 14 hijos. Ya no se puede porque la vaina está fuerte, pero tener uno o dos más, está bien. ¿Quién le quita la felicidad a uno cuando llega un hijo? Tengo tres niñas y si puedo tener otro de forma natural, sería maravilloso. Si me sale otra niña, pues voy de tiro fijo con la ciencia, para apuntarle al niño y no se me pierda el apellido. Uno solo”, bromeó entre risas.

Los Upar Awards 2025 no solo dejaron momentos musicales inolvidables, sino también mensajes que resaltan la importancia de la familia, el legado y la identidad cultural. Sin duda, fue una noche en la que el vallenato volvió a brillar con fuerza, mostrando que sigue más vivo que nunca.

