¿Es cierto que filtraron videos desde el Instagram de Wendy Guevara? Fin de rumores

La mañana del domingo 3 de agosto, el nombre de Wendy Guevara volvió a tomarse las redes sociales. Esta vez no fue por sus ocurrencias ni por alguna participación en televisión, sino por una situación bastante delicada: en su cuenta de Instagram apareció un video personal que inmediatamente fue replicado en otras plataformas, desatando todo tipo de reacciones.

Wendy no tardó en pronunciarse. Fiel a su estilo directo y sin filtro, hizo una transmisión en vivo donde explicó lo ocurrido. Según contó, su perfil fue vulnerado días después de haber sido víctima de un robo. A raíz de este hecho, alguien habría accedido a su cuenta de Instagram y habría publicado el contenido sin su consentimiento.

“Se metieron a mi Instagram, y de mi Instagram lo subieron”, comentó en plena transmisión. Además, aseguró que su equipo ya tomó cartas en el asunto. “Ahorita Marcela ya me cambió todas las claves y estaba un perfil ahí dentro que vimos ahorita”, dijo refiriéndose al acceso no autorizado que detectaron en su cuenta.

Televisa le dio respaldo a Wendy y Sigue firme en reality

Uno de los temas que más preocupación generó entre sus seguidores fue si esta situación podría afectarla en su vínculo con Televisa, especialmente ahora que se ha confirmado una nueva temporada de La Casa de los Famosos para 2025 en México, donde Wendy tendría participación.

Pero lejos de distanciarse, la empresa le mostró respaldo. Wendy reveló que habló directamente con sus jefes y ellos fueron muy claros con su respuesta: “Pensé que me iban a regañar y ellos me dijeron: ‘no eres la primera que te ha pasado, no te sientas protagonista’”. Una respuesta que dejó claro que, al menos por ahora, no hay ninguna consecuencia laboral derivada de lo ocurrido.

Lo que sí quedó en el aire fue si tomará acciones legales. Aunque varios internautas han mencionado la posibilidad de aplicar la Ley Olimpia, una norma que en México protege a las personas contra la difusión no autorizada de contenido íntimo, Wendy no confirmó si va a recurrir a esa vía.

Hasta ahora, lo único claro es que ella fue víctima de un robo que desencadenó toda esta situación. En días anteriores, ya había comentado que el responsable del hurto incluso la contactó, aparentemente para intimidarla con el contenido que tenía en su poder.

“Lo que pasa es que ya saben lo que nos sucedió, y pasan cosas y la gente mala no se tienta el corazón”, comentó en uno de sus lives pasados. También agregó que por seguridad, ha decidido limitar lo que publica, especialmente en cuanto a su ubicación o rutinas diarias.