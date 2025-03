Mesera confunde a Wendy Guevara con Karol G: "Son idénticas"

Wendy Guevara volvió a ser el centro de atención en redes sociales, pero esta vez no por sus ocurrencias , sino por una confusión que hizo reír a más de uno. Durante su estancia en un exclusivo restaurante de Miami, la influencer mexicana vivió un momento que jamás imaginó: una mesera cubana la confundió con nada más y nada menos que Karol G.

El gracioso episodio quedó registrado en las historias de Instagram de Wendy, donde ella misma relató cómo ocurrió todo. Mientras disfrutaba de una cena con amigos, la mesera se acercó a la mesa con cara de emoción y sin pensarlo dos veces, soltó: "¡Eres idéntica a Karol G!".

Wendy, quien nunca pierde la oportunidad de bromear, se quedó viendo a la mesera y le preguntó a sus seguidores: "Oigan, amigos, estamos aquí comiendo y una chica cubana... diles qué me preguntaste". La trabajadora del restaurante, todavía convencida de su observación, reafirmó: "Es que se parece muchísimo a Karol G".

Entre risas y sorpresa, Wendy intentó aclarar que no era la cantante colombiana, pero eso no e vitó que la situación se volviera aún más graciosa. "Ojalá todos los hombres me vieran así", bromeó la influencer, arrancando carcajadas entre sus acompañantes y sus seguidores en redes sociales.

La anécdota no tardó en volverse viral, y cientos de usuarios comentaron la situación. Algunos aprovecharon para señalar que no era la primera vez que comparaban a Wendy con Karol G , especialmente desde que ambas han lucido el cabello rubio. Otros, en cambio, sacaron su lado más creativo y empezaron a llamarla "La Bichota de León".

El momento se sumó a la larga lista de situaciones espontáneas que han hecho de Wendy Guevara una de las figuras más queridas del entretenimiento en México. Con su inigualable sentido del humor y su capacidad de reírse de sí misma, la influencer volvió a conquistar a sus seguidores con esta inesperada comparación.

¿Será que pronto veremos a Wendy Guevara con un look completamente inspirado en Karol G? Conociéndola, no sería nada raro que sorprenda con una peluca roja o un outfit digno de un video de reguetón.

Mesera confunde a Wendy con Karol G 😭 pic.twitter.com/FPppPqqcS0 — La Wendy (@LaWendyGuevara) March 5, 2025

