La millonada que se llevó Colombia pese a perder la final contra Brasil

La Selecci贸n Colombia Femenina no logr贸 coronarse campeona de la Conmebol Copa Am茅rica, pero cerr贸 su participaci贸n con una campa帽a hist贸rica que le dej贸 el subcampeonato y una millonaria recompensa.

En una final llena de emociones frente a Brasil, el marcador termin贸 4-4 tras los 120 minutos reglamentarios y el tiempo extra. El t铆tulo se defini贸 desde los doce pasos, donde el conjunto brasile帽o fue m谩s efectivo y se llev贸 la victoria.

Una campa帽a hist贸rica con millones como recompensa

A pesar del golpe deportivo, el desempe帽o de las dirigidas por 脕ngelo Marsiglia fue sobresaliente durante todo el torneo, lo que les vali贸 un importante premio econ贸mico. Colombia recibi贸 500.000 d贸lares como reconocimiento por el segundo lugar, lo que equivale a m谩s de 2.000 millones de pesos colombianos. El monto hace parte de la bolsa de premios destinada por la Conmebol como incentivo para fortalecer el f煤tbol femenino en Sudam茅rica.

El camino de Colombia hasta la final fue impecable. Comenz贸 el torneo empatando sin goles contra Venezuela, luego gole贸 4-1 a Paraguay y aplast贸 8-0 a Bolivia. Cerr贸 la fase de grupos con otro empate 0-0 ante Brasil, lo que anticipaba una rivalidad intensa. En las semifinales, el equipo tricolor empat贸 0-0 con Argentina, pero avanz贸 tras imponerse 5-4 en la tanda de penales, gracias a la seguridad de su arquera Katherine Tapia.

Publicidad

La final, disputada este s谩bado 2 de agosto en Ecuador, fue un partido inolvidable para los aficionados. Colombia luch贸 hasta el 煤ltimo minuto, igual贸 un juego repleto de goles, pero no logr贸 imponerse desde los once pasos. A pesar de no levantar el trofeo, la recompensa econ贸mica, sumada a la clasificaci贸n a los Juegos Ol铆mpicos de Los 脕ngeles 2028, deja al equipo en una posici贸n privilegiada para los pr贸ximos desaf铆os.

Jugadoras como Linda Caicedo, Leicy Santos, Catalina Usme, Mayra Ram铆rez y la propia Tapia se consolidaron como referentes del equipo. Su talento, disciplina y entrega las convirtieron en protagonistas no solo de esta Copa Am茅rica, sino tambi茅n del crecimiento del f煤tbol femenino en Colombia.

Publicidad

M谩s all谩 del resultado final, esta participaci贸n dej贸 claro que Colombia est谩 preparada para competir al m谩s alto nivel. La inversi贸n econ贸mica recibida ser谩 clave para seguir fortaleciendo los procesos formativos, t茅cnicos y competitivos de cara a los eventos internacionales venideros.

Con una nueva generaci贸n de jugadoras destacadas y una estructura que sigue madurando, la Selecci贸n Colombia Femenina demuestra que el futuro es prometedor y que la lucha por la gloria deportiva apenas comienza.

Video recomendado que te puede interesar: Jugadoras de la Selecci贸n Colombia SE REVELARON CONTRA Petro; 隆estallaron contra el presidente!