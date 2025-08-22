Así fue el matrimonio de Amanda Dudamel, hija de Rafael Dudamel; hay fotos

Amanda Dudamel anunció su compromiso en enero con Daniel Roa, con quien sostiene una relación desde hace más de una década. Después de varios meses compartiendo momentos especiales y planeando la boda, por fin llegó el día que tanto esperaban.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la exreina Miss Venezuela 2021 mostró a sus seguidores algunos detalles de la ceremonia civil. Lo más llamativo fue que Amanda rompió con todas las tradiciones: desde el diseño del vestido hasta el lugar donde pronunciaron el “sí, acepto”.



Como fue la boda de Amanda Dudamel

La pareja tenía previsto casarse en Venezuela para contar con la presencia de toda su familia, especialmente la de sus abuelos, a quienes deseaban tener en este momento tan importante. Sin embargo, los planes cambiaron hace un par de meses, luego del fallecimiento del abuelo de Daniel en junio de 2025. Como homenaje, decidieron celebrar el matrimonio en la casa del difunto.

El atuendo de la primera finalista del Miss Universo 2022 generó bastante conversación, ya que no se trataba del típico vestido blanco o en tonos claros. En su lugar, Amanda y su esposo eligieron un color marrón, inspirado en la tonalidad del año: Mocha Mousse.

El diseño, ajustado a la figura, dejaba los brazos descubiertos, mientras que el detalle más sofisticado estaba en el cuello, que se transformaba en una especie de bufanda con la que cubrió gran parte de su cabello.

“Con su bendición y con nuestras dos familias reunidas por primera vez, celebramos nuestra unión civil, tal como la soñamos: en la intimidad de Tovar. Todo fue posible gracias al amor que pusimos en cada detalle. Gracias por permitirnos soñar despiertos”, escribió Amanda en la publicación que acompañó con un carrusel de fotografías.



¿Quién es Daniel Roa, el esposo de Amanda Dudamel?

La historia de la pareja comenzó cuando Amanda tenía 13 años y Daniel 15. Una década después, consolidaron su amor en matrimonio, lo que ha despertado la curiosidad por conocer más sobre él, un hombre que prefiere mantenerse alejado de los focos mediáticos.

Daniel es empresario y actualmente dirige una marca de café en alianza con la presentadora del programa La Vuelta al Mundo en 80 Risas. Tiene 27 años y rara vez comparte publicaciones en sus redes sociales.

En cuanto a la ceremonia, Rafael Dudamel, padre de Amanda, jugó un papel especial durante todo el evento. La joven le dedicó un espacio importante en su publicación sobre la boda, destacando lo significativo que fue contar con su compañía en este día tan especial.

