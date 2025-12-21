VIDEO captó el momento en que familia fue aplastada frente a su hijo: “Chao Julio”

Lo que debía ser un trayecto de alegría familiar hacia las playas del Pacífico se transformó, en cuestión de segundos, en una de las escenas más dolorosas registradas recientemente en las vías del Valle del Cauca.

El pasado viernes 19 de diciembre de 2025, Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz, esposos y reconocidos propietarios del granero “Judas” en el sector de Bellavista, se movilizaban junto a sus dos hijos por la transitada vía que conecta a Buga con Buenaventura.

La fatalidad los alcanzó a la altura del corregimiento de Córdoba, en un punto donde el tráfico se encontraba detenido.



Según los registros de las cámaras de seguridad y videos aficionados que circulan en redes sociales, la familia esperaba pacientemente en la fila de vehículos cuando ocurrió lo impensable.

El detalle más estremecedor de este suceso es un video grabado desde el interior del vehículo familiar momentos antes del siniestro.

Debido a la congestión vehicular, uno de los hijos de la pareja —un menor que vestía una camiseta azul— solicitó permiso para descender del automóvil y orinar a un costado de la berma.

En la grabación, se observa cómo sus padres, en un ambiente de risas y cotidianidad, capturaban el momento con sus teléfonos celulares.

En un tono jocoso, se escucha a Lina Marcela Díaz despedirse de su hijo diciéndole: “chao, Julio”, sin imaginar que esas palabras serían su última interacción.

Segundos después, un estruendo ensordecedor interrumpió la escena: una tractomula que, al parecer, sufrió una falla en su sistema de frenos, impactó la parte trasera del automóvil, aplastándolo contra otro vehículo de carga que se encontraba delante.

El choque múltiple involucró al menos a cuatro vehículos y dejó el carro particular de los Suárez Díaz reducido a un amasijo de latas y tierra, debido al material que transportaba uno de los camiones implicados.

Hijo de pareja de accidente en Buena Aventura sobrevivió

A pesar de la magnitud de la colisión, los dos hijos de la pareja lograron sobrevivir, aunque en condiciones muy distintas. El niño que se encontraba fuera del vehículo presenció el horror en primera persona y permanece en estado de shock bajo atención profesional.

Por su parte, el otro menor fue rescatado milagrosamente de entre los restos del coche por equipos de emergencia y testigos que pedían auxilio desesperadamente.

Este último fue trasladado a un centro asistencial donde fue sometido a una cirugía en una de sus piernas, la cual resultó gravemente afectada por el impacto.

Sin embargo, la tragedia para esta familia no terminó en la carretera. Mientras la comunidad de Bellavista lloraba la pérdida de los comerciantes, se denunció que sujetos inescrupulosos aprovecharon el caos para saquear el granero “Judas”, el negocio que era el sustento de la familia.

Durante la noche del accidente, delincuentes irrumpieron en el local y robaron dinero en efectivo y mercancía, profundizando la herida de los menores huérfanos que ahora enfrentan la ruina económica de su hogar.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un balance oficial definitivo ni un pronunciamiento sobre la situación legal del conductor del tractocamión involucrado.

Los habitantes de la región manifestaron su indignación ante la recurrencia de accidentes en este sector, atribuidos frecuentemente al exceso de velocidad y la falta de control técnico-mecánico en los vehículos de carga que operan hacia el puerto.