Revelan hipótesis de por qué murió bebé en accidente frente al Jardín Botánico en Bogotá

Un grave accidente ocurrido en inmediaciones del Jardín Botánico de Bogotá dejó como saldo dos personas fallecidas, entre ellas un bebé de aproximadamente un año, y una más trasladada a un centro asistencial. El hecho se registró en horas de la madrugada del viernes 12 de diciembre, generando un amplio despliegue de las autoridades y de los equipos de emergencia.

El vehículo involucrado fue un Volkswagen New Gol, color gris, que terminó impactando contra un árbol ubicado en el separador vial de la calle 63, a la altura de la avenida carrera 70, sector conocido como la intersección entre la avenida Mutis y la avenida Rojas. Según el reporte inicial, el automóvil habría perdido el control antes de salirse de la vía.

Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron que dentro del vehículo se encontraban tres ocupantes. Dos de ellos, una mujer de alrededor de 35 años y un bebé de cerca de un año, ya no presentaban signos vitales. El tercer ocupante, aunque inconsciente, fue atendido por los organismos de socorro y trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde recibió atención médica especializada.

Desde el momento del accidente, unidades de la Policía de Tránsito y equipos forenses iniciaron el análisis de la escena con el objetivo de establecer qué ocurrió en los minutos previos al impacto. De acuerdo con información entregada por el comandante de la Policía de Tránsito, Jhon Silva, una de las hipótesis con mayor fuerza es que la conductora habría perdido el control del vehículo, lo que derivó en el choque contra el árbol del separador.

Extraño caso en Bogotá: Imágenes de carro en el que perdieron la vida mujer y su bebe

Otras líneas de análisis también están siendo evaluadas. Entre ellas, la posibilidad de que la conductora hubiera sufrido una complicación de salud repentina, lo que la habría dejado incapacitada mientras conducía. Adicionalmente, no se descarta una falla mecánica, hipótesis que será confirmada o descartada tras la revisión técnica del automóvil.

¿Por qué murió el bebé en el accidente?

En cuanto al fallecimiento del bebé, las autoridades señalaron que una de las versiones más claras indica que el menor no estaría asegurado correctamente en un sistema de retención infantil. Esto habría provocado que, tras el impacto, sufriera un golpe que resultó fatal.

