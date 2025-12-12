Este 12 de diciembre se registró un extraño hecho que causó el fallecimiento de una mujer y un bebé, en la zona cerca al Jardín Botánico en Bogotá. Al punto que en la madrugada de este viernes se acordonó todo el sector del barrio del Bosque Popular.

Noticias Caracol reveló unas imágenes donde se observa un vehículo particular que chocó con un árbol de la zona, pero al momento de revisar el carro este no tenía tantos golpes en su estructura, adicionalmente, se conoció que en este se desplazaban una mujer y una bebé.

Las autoridades informaron que alrededor de las 3 de la mañana de este 12 de diciembre, unidades de socorro llegaron a atender un supuesto accidente de tránsito, donde se evidenció que este no fue aparatoso. Sin embargo, al revisar la situación de los ocupantes un bebé y una mujer están sin vida.



¿Qué se conoce sobre las víctimas del accidente en Bogotá?

Situación por la cual arrancaron una investigación, donde se conoció de manera preliminar que sí posiblemente la mujer sufrió un paro cardíaco, donde al lado se encontraba un bebé, quien también perdió la vida. Un hombre que se movilizaba como copiloto resultó lesionado y es valorado por médicos en un hospital.

Por el momento, este suceso deja muchas interrogantes a las autoridades e intentan determinar qué fue lo que sucedió, por lo cual, las autoridades trabajan en la identificación de las víctimas y establecer el recorrido antes de esta situación, en especial por el estado del vehículo.

El carro siniestrado es de color gris oscuro, de marca Volkswagen y placas MSR-348, de Medellín. Sumado a esto, las autoridades se encuentran revisando las cámaras de seguidores de la avenida Mutis para conocer los movimientos del vehículo y determinar si hubo algún movimiento errático por parte de la conductora, donde se plantea que ocurrió por una enfermedad de la mujer.

Extraño caso en Bogotá: Imágenes de carro en el que perdieron la vida mujer y su bebe Foto: pantallazo tomada de redes sociales

Sumado a esto, el medio de comunicación CityTV habló con el comandante de la Policía de Tránsito, John Silva, quien contó cuáles son las hipótesis que se manejan sobre el choque donde explicó que el carro terminó accidentado por un árbol.

"Se presenta un siniestro vial donde se ve involucrado un vehículo de servicio particular, el cual colisiona contra un árbol", destacó al medio citado, donde explicó que tras el fuerte impacto contra este objeto tanto la mujer y el bebé terminaron falleciendo, de igual forma, confirmó que el menor que perdió la vida tenía alrededor de un año.

