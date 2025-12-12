Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ZULMA GUZMÁN CONFIESA
EXTRAÑO CASO EN BOGOTÁ
CASO JAIME MORENO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Este fue el papel de Paola Fernández en caso Jaime Moreno, ¿fue la autora intelectual?

Este fue el papel de Paola Fernández en caso Jaime Moreno, ¿fue la autora intelectual?

La mujer fue capturada el mismo día del hecho del estudiante de la Universidad de los Andes; sin embargo, más tarde fue liberada.

Este fue el papel de Paola Fernández en caso de Jaime Moreno, ¿fue la autora intelectual?
Este fue el papel de Paola Fernández en caso de Jaime Moreno, ¿fue la autora intelectual?
Foto: pantallazo tomado de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 12 de dic, 2025

La policía y el CTI de la Fiscalía decidieron emitir una orden de captura contra Kleidymar Paola Fernández, quien según información de las autoridades fue la mujer que dio la orden para realizar la golpiza que acabó con la vida con Jaime Moreno el pasado 31 de octubre, considerando que tuvo un papel determinante en el caso.

Dicha chica fue identificada por su llamativo disfraz azul de la franquicia de Mortal Kombat, el mismo que llevaba durante la noche en que ocurrió la agresión que terminó con la vida del estudiante.

Te puede interesar

  1. David Moreno, hermano de Jaime Esteban Moreno
    David Moreno da declaraciones el fallecimiento de su hermano
    Foto: captura entrevista La FM
    Noticias

    Preocupación por mamá de Jaime Esteban Moreno tras perder a su hijo: "No se ha parado"

  2. La escalofriante llamada que recibieron los familiares de Jaime Moreno la noche de la golpiza
    La escalofriante llamada que recibieron los familiares de Jaime Moreno la noche de la golpiza
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Noticias

    La escalofriante llamada que recibieron los familiares de Jaime Moreno la noche de la golpiza

Durante los videos recopilados por parte de las autoridades, se puede observar su presencia junto a Juan Carlos Suárez y Ricardo González, los dos hombres que, según la investigación, estuvieron directamente involucrados en los golpes que recibió Jaime Esteban.

Al punto que las autoridades la señalan por haber incitado la brutal golpiza contra Jaime Moreno. Tanto es así que durante la audiencia contra Ricardo González, Elsa Reyes se refirió a su participación así. “Una mujer, que se encontraba parada al lado de ellos, como lo han mencionado los testigos, alentando a que presentara la agresión”.

¿Por qué Paola Fernández fue puesta en libertad tras su captura?

Recordemos que esta misma madrugada de la situación fue detenida junto a Juan Carlos Suárez. Sin embargo, su captura no fue legalizada, por lo que fue dejada en libertad a las pocas horas; de igual forma, se conoció por parte de las autoridades que Paola Fernández conocía a Ricardo González dado que ambos trabajaban en el centro de Bogotá.

Puedes leer: El inesperado gesto de Juan Carlos Suárez al escuchar que será enviado a la cárcel

Publicidad

Ante esta situación, las autoridades comenzaron a desplegar diferentes operativos en varias partes del país de Colombia para capturar a la joven y que responda por su presunta responsabilidad en el delito de Jaime Moreno.

Te puede interesar

  1. Juan Carlos Suárez podría aceptar cargos para reducir su condena
    Caso de Jaime Moreno daría giro inesperado por estrategia de Juan Carlos Suárez, imagen de referencia
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Noticias

    Caso de Jaime Moreno daría giro inesperado por estrategia de Juan Carlos Suárez

  2. Jaime Esteban Moreno en discoteca Before Club
    Jaime Esteban Moreno en discoteca Before Club
    / FOTO: Compuesta - tomadas de redes sociales
    Noticias

    Jaime Esteban Moreno tenía una restricción en bar Before Club; ¿por qué lo dejaron entrar?

Publicidad

De igual forma, tras una semana de ocurrido el caso contra Jaime Moreno, el abogado de la familia, Camilo Rincón presentó la solicitud el 14 de noviembre para la orden de captura para todos los implicados en este caso, afirmando que la Fiscalía se tomó el tiempo para hacer un estudio de todo el material probatorio.

Sumado a esto, el abogado para Noticias Caracol detalló que “esa diferencia entre el determinador es porque si bien es cierto ella no realizó de manera directa el comportamiento criminal de ocasionar la muerte, indujo, instigó, determinó no una agresión, sino algo más violento."

Finalmente, destacó que hubo tres momentos claves en la participación de Paola Fernández al momento de apagarle la vida contra el estudiante de la Universidad de Los Andes, donde ella tiene una participación activa en los momentos donde está participa en un rol de determinadora.

Mira también: Caso de Jaime Moreno daría giro inesperado por estrategia de Juan Carlos Suárez

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Jaime Esteban Moreno

Ricardo González

Juan Carlos Suárez Ortiz

Bogotá