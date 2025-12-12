Este fue el papel de Paola Fernández en caso Jaime Moreno, ¿fue la autora intelectual?

La policía y el CTI de la Fiscalía decidieron emitir una orden de captura contra Kleidymar Paola Fernández, quien según información de las autoridades fue la mujer que dio la orden para realizar la golpiza que acabó con la vida con Jaime Moreno el pasado 31 de octubre, considerando que tuvo un papel determinante en el caso.

Dicha chica fue identificada por su llamativo disfraz azul de la franquicia de Mortal Kombat, el mismo que llevaba durante la noche en que ocurrió la agresión que terminó con la vida del estudiante.

Durante los videos recopilados por parte de las autoridades, se puede observar su presencia junto a Juan Carlos Suárez y Ricardo González, los dos hombres que, según la investigación, estuvieron directamente involucrados en los golpes que recibió Jaime Esteban.

Al punto que las autoridades la señalan por haber incitado la brutal golpiza contra Jaime Moreno. Tanto es así que durante la audiencia contra Ricardo González, Elsa Reyes se refirió a su participación así. “Una mujer, que se encontraba parada al lado de ellos, como lo han mencionado los testigos, alentando a que presentara la agresión”.



¿Por qué Paola Fernández fue puesta en libertad tras su captura?

Recordemos que esta misma madrugada de la situación fue detenida junto a Juan Carlos Suárez. Sin embargo, su captura no fue legalizada, por lo que fue dejada en libertad a las pocas horas; de igual forma, se conoció por parte de las autoridades que Paola Fernández conocía a Ricardo González dado que ambos trabajaban en el centro de Bogotá.

Ante esta situación, las autoridades comenzaron a desplegar diferentes operativos en varias partes del país de Colombia para capturar a la joven y que responda por su presunta responsabilidad en el delito de Jaime Moreno.

De igual forma, tras una semana de ocurrido el caso contra Jaime Moreno, el abogado de la familia, Camilo Rincón presentó la solicitud el 14 de noviembre para la orden de captura para todos los implicados en este caso, afirmando que la Fiscalía se tomó el tiempo para hacer un estudio de todo el material probatorio.

Sumado a esto, el abogado para Noticias Caracol detalló que “esa diferencia entre el determinador es porque si bien es cierto ella no realizó de manera directa el comportamiento criminal de ocasionar la muerte, indujo, instigó, determinó no una agresión, sino algo más violento."

Finalmente, destacó que hubo tres momentos claves en la participación de Paola Fernández al momento de apagarle la vida contra el estudiante de la Universidad de Los Andes, donde ella tiene una participación activa en los momentos donde está participa en un rol de determinadora.

