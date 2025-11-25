Caso de Jaime Moreno daría giro inesperado por estrategia de Juan Carlos Suárez

Una nueva situación se presentó en el caso de Jaime Moreno, quien perdió la vida en un homicidio el pasado 31 de octubre. Se conoció que Juan Carlos Suárez Ortiz, señalado como uno de los presuntos autores del crimen, estaría buscando un preacuerdo formal con la Fiscalía General de la Nación.

Tanto es así que según información de Noticias Caracol, el preacuerdo que busca la defensa de Juan Carlos Suárez consiste en que el implicado acepte los cargos por los que está siendo imputado, esto con el fin de que se reduzca la condena que inicialmente estaba impuesta.

Recordemos que el pasado 12 de noviembre, la jueza 67 municipal de garantías decidió imponer medida de aseguramiento en centro carcelario a Juan Carlos Suárez, debido a que este representaba un riesgo para la comunidad y que existían pruebas suficientes sobre su participación en los hechos.



“La medida aquí procedente es la detención preventiva en establecimiento carcelario”, expresó la funcionaria, rechazando la solicitud de la defensa que pedía detención domiciliaria argumentando. Donde la jueza explicó que lo ocurrido con Jaime Moreno correspondió a una agresión colectiva, donde no mostró ningún respeto por la vida del joven.

Por lo cual, la togada aclaró que la Fiscalía imputó a este por homicidio con circunstancias de agravación; por ende en el caso de que si es encontrado culpable la pena podría estar entre 480 y 600 meses de prisión. Ante esta medida, se conoció la alternativa que podría optar la defensa de Suárez.



¿Cuál es la propuesta del abogado de Juan Carlos Suárez?

El medio mencionado afirmó que la defensa de Suárez podría solicitar una eventual rebaja en la sentencia condenatoria, la cual podría alcanzar hasta el 50 por ciento de reducción, esto si su cliente acepte los cargos por lo que es imputado. Sin embargo, este beneficio debe ser formalmente avalado por un juez de la República.

A su vez se conoció que el abogado de la familia de Jaime Moreno, Camilo Rincón, reaccionó a esta posibilidad y mencionó: “La familia Moreno Jaramillo no tiene un sentimiento revanchista, mucho menos de venganza, porque lo más preciado, lo más amado que era Jaime Esteban, pues ya no está con ellos”.

Pese a esto, explicó que espera firmeza en la decisión que tome la institución judicial y exige firmeza en los términos de la negociación, al punto que enfatizó que en el caso donde se llegue a presentar este tipo de solicitud, la justicia termine tomando la mejor decisión sobre este caso.

“Esperamos y confiamos plenamente en la Fiscalía General de la Nación en que si ese preacuerdo se llega a presentar formalmente, la fiscalía tendrá unas pautas muy sólidas, sí, que permitirían por supuesto ese beneficio que estaría buscando Juan Carlos Suárez Ortiz sin que se pierda de vista una verdadera justicia implacable sobre los hechos que todo el país conoce”, mencionó Camilo Rincón.

