Piden que la mujer del disfraz azul también responda por la muerte de Jaime Esteban Moreno

El caso por la muerte del estudiante Jaime Esteban Moreno, ocurrido la noche de Halloween, sigue sumando nuevas solicitudes judiciales. Esta vez, la familia del joven pidió que Paola Fernández, reconocida en los videos de seguridad como la mujer del disfraz azul, sea vinculada formalmente al proceso penal.

De acuerdo con el abogado Francisco Bernate, quien representa a las víctimas, existen pruebas que comprometen directamente a Fernández en los hechos. Según explicó, su comportamiento durante la agresión fue determinante para que se desatara el ataque.

“Para la representación de las víctimas no existe ninguna justificación para que esta persona no esté vinculada a la investigación. Es evidente su participación en los hechos, aparece junto con los dos agresores en el lugar donde ocurrió todo y fue quien señaló a Jaime Esteban; eso desencadenó la agresión brutal”, afirmó Bernate ante los medios.

El abogado también aseguró que la mujer habría entregado información falsa en las diligencias iniciales. Según su declaración, Fernández dijo haber salido del bar cuando ocurrió la pelea, pero los registros de cámaras y testigos la ubican en la escena. “Mintió sobre su ubicación, dio versiones inconsistentes y además se encuentra en condición migratoria irregular. No hay razón para que esté libre sin control judicial”, agregó el jurista.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación confirmó que investiga la participación de las dos mujeres inicialmente capturadas la noche del 31 de octubre: Paola Fernández y Bertha Torres. Aunque ambas fueron dejadas en libertad poco después, el ente acusador señaló que se evalúa si actuaron como instigadoras o si tuvieron alguna responsabilidad directa durante la agresión.

“Estas personas no participaron en los golpes físicos, pero no quiere decir que no tuvieran alguna intervención en el hecho. Estuvieron presentes y podrían haber influido en el desarrollo de los acontecimientos. Estamos determinando el grado de responsabilidad de cada una”, explicó la fiscal del caso durante la audiencia más reciente.

Ricardo González y Juan Carlos Suárez, agresores de Jaime Esteban Moreno / FOTO: Tomadas de redes

Imputación de cargos a Ricardo González

Mientras tanto, el segundo implicado, Ricardo Rafael González Castro, de 22 años, fue imputado por homicidio agravado en calidad de coautor. Según la Fiscalía, González habría golpeado a la víctima junto con Juan Carlos Suárez, quien ya se encuentra detenido. Los testigos aseguran que, tras la pelea, González regresó a trabajar al día siguiente “como si nada hubiera pasado” y le contó a un compañero que había participado en el hecho, aunque intentó minimizar su papel.

La defensa del joven pidió a la juez considerar que su cliente no actuó con intención de causar la muerte de Jaime Moreno, sino en medio de una situación confusa. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que existió un acuerdo previo entre los agresores, motivado por la acusación que lanzó una de las mujeres presentes en la escena, vestida con un disfraz azul.

En las próximas horas, la juez de garantías deberá decidir si Ricardo González permanecerá detenido mientras avanza la investigación. Paralelamente, la Fiscalía analiza nuevas pruebas que podrían definir el futuro de las dos mujeres que estuvieron esa noche en la escena.