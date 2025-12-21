Fecha y hora para disfrutar de la lluvia de estrellas Úrsidas antes de que termine el 2025

El año 2025 cerrará con un broche de oro astronómico que capturará la atención de observadores en todo el mundo.

El protagonista principal será la lluvia de estrellas Úrsidas, el último evento de su tipo en el calendario anual, que alcanzará su punto máximo de actividad entre la noche del domingo 21 y la madrugada del lunes 22 de diciembre.

Este fenómeno coincidirá con condiciones de oscuridad casi totales, ya que la Luna se encontrará en una fase creciente muy delgada tras la Luna nueva del 20 de diciembre, lo que garantiza un cielo perfectamente oscuro para la detección de meteoros.



Las Úrsidas no son la lluvia más intensa del año, pero su belleza radica en su origen y en la pureza del cielo decembrino. Este espectáculo es causado por los restos del cometa 8P/Tuttle, un cuerpo celeste que viaja desde las cercanías de Saturno hacia el Sol en una órbita de 13 años.

Cuando la Tierra atraviesa la nube de escombros dejada por este cometa, minúsculas partículas de polvo entran en nuestra atmósfera y se incineran, creando los trazos luminosos que conocemos como estrellas fugaces.

Aunque el flujo de meteoros es modesto, con una frecuencia de entre 5 y 10 meteoros por hora, los expertos destacan que la falta de contaminación lumínica natural este año facilitará su avistamiento.

El momento de mayor esplendor ocurrirá cerca de las 5:00 A.M. del lunes 22 de diciembre, justo antes del amanecer.

¿Desde dónde se podrá ver la lluvia de estrellas Úrsidas?

La visibilidad de las Úrsidas estará concentrada principalmente en el hemisferio norte. Esto se debe a que su radiante —el punto del cual parecen emerger los meteoros— se sitúa sobre el horizonte durante toda la noche en esta región, mientras que en el sur apenas asciende lo suficiente para ser visible.

No obstante, países como Colombia tendrán una oportunidad única si se mira hacia el norte y noreste entre la 1:00 y las 6:00 A.M..

Para disfrutar del evento, los especialistas sugieren:

Alejarse de las luces de la ciudad y buscar lugares como el Desierto de la Tatacoa en Colombia para maximizar la visibilidad.

Es crucial dar a los ojos al menos 20 minutos para acostumbrarse a la penumbra, evitando por completo el uso de teléfonos móviles.

Dado que el pico coincide con el solsticio de invierno en el norte, se recomienda usar ropa térmica y sillas reclinables para una observación panorámica cómoda.

Más allá de las Úrsidas, el calendario astronómico de diciembre de 2025 es inusualmente activo.

El 21 de diciembre, además del pico de meteoros, marca el inicio oficial del invierno en el norte y del verano en el sur. El día de Navidad, el 25 de diciembre, ofrecerá "regalos" espaciales como el avistamiento de Mercurio antes de la salida del sol, junto con la brillante estrella Sirio y el Cinturón de Orión, popularmente asociado con los Reyes Magos.

Para cerrar el mes, el 26 de diciembre se producirá una conjunción entre Saturno y la Luna, y durante la Nochevieja, el planeta Júpiter se convertirá en el objeto más brillante del cielo nocturno, preparándose para su máximo acercamiento a la Tierra en enero de 2026.

Estos eventos, sumados al paso del cometa ATLAS 3i, convierten este fin de año en una cita obligatoria para los amantes de la astronomía.