Lluvia de meteoros Gemínidas: horarios y cómo verla desde Colombia en diciembre de 2025

La lluvia de meteoros Gemínidas es considerada una de las más espectaculares y consistentes del año. A diferencia de muchas lluvias de estrellas que proceden de cometas, las Gemínidas se originan en los restos del asteroide 3200 Phaethon, lo que la hace especial.

Cada año, la Tierra atraviesa la nube de escombros de este asteroide, lo que provoca que las partículas meteoroides entren en la atmósfera y produzcan destellos luminosos al quemarse: las “estrellas fugaces”.

¿Cuándo ver la lluvia de meteoros en diciembre 2025?

La actividad de las Gemínidas tiene un periodo definido cada año y para 2025 ya se conocen las fechas en las que el fenómeno será visible:



El periodo de actividad de las Gemínidas comienza alrededor del 4 de diciembre y se extiende hasta aproximadamente el 17–20 de diciembre .

y se extiende hasta aproximadamente el . El pico de máxima actividad cuando más meteoros se podrán ver por hora se espera la noche del 13 al 14 de diciembre .

cuando más meteoros se podrán ver por hora se espera la noche del . Bajo condiciones ideales (cielo oscuro, poca contaminación lumínica y buena visibilidad), pueden observarse entre 120 y 150 meteoros por hora.

Qué tener en cuenta para verla desde Colombia, Venezuela o Latinoamérica

Las condiciones de visibilidad dependen de factores como el estado del cielo, la iluminación del entorno y la posición del radiante. En países como Colombia, Venezuela y otras zonas de la región, el fenómeno puede apreciarse sin equipos especializados teniendo en cuenta lo siguiente:

Las Gemínidas se pueden ver desde muchos lugares del mundo, incluyendo Colombia y Venezuela, siempre que el cielo esté despejado.

No necesitas telescopio ni binoculares: basta con mirar al cielo, preferiblemente en un sitio oscuro, lejos de luces fuertes, y esperar con paciencia.

El mejor momento suele ser desde la noche hasta la madrugada, cuando el radiante la zona del cielo de donde parecen salir los meteoros, en la constelación Géminis está alto.

Como este año la fase lunar será favorable (cuarto menguante cerca del pico), la luz de la Luna no interferirá mucho, lo cual mejora la visibilidad.

Consejos para aprovechar el espectáculo

Aunque no se requiere telescopio, existen prácticas que mejoran la experiencia al observar una lluvia de meteoros, como lo son:

Busca un lugar con poco alumbrado, idealmente campo abierto o zonas rurales.

Lleva algo para acostarte o recostarte (colchoneta, saco resistente, silla cómoda), porque mirar el cielo por varias horas requiere paciencia.

Dale tiempo a tus ojos para adaptarse a la oscuridad unos 15 a 20 minutos sin mirar luces brillantes.

Mira un poco alejado del radiante: muchos meteoros se verán más largos y brillantes en los bordes del cielo.

Si quieres fotografiar, usa cámara con buen obturador, idealmente con trípode y configuración nocturna.

Las Gemínidas suelen destacarse por su constancia y brillo. A diferencia de otras lluvias que tienen actividad muy variable, esta casi siempre ofrece una buena “lluvia de estrellas”, incluso en años con luna.

También son reconocidas por producir meteoros de distintos colores y trayectorias largas, lo que las convierte en una oportunidad ideal para observadores casuales, aficionados a la fotografía nocturna o quienes simplemente quieren disfrutar del cielo.

