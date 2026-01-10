Pico y placa regional del lunes festivo 12 de enero para entrar a Bogotá; placas y horario

Si tienes pensado regresar a Bogotá este lunes festivo 12 de enero de 2026, hay una medida clave que debes tener en cuenta para evitar trancones y contratiempos en los accesos a la ciudad. Se trata del pico y placa regional, una restricción que aplica en los principales corredores de ingreso y que busca ordenar el flujo de vehículos durante el retorno masivo.

La medida estará vigente en los nueve corredores principales de entrada a la capital y aplica para todos los vehículos particulares que circulen por estas vías, sin importar si son residentes de Bogotá o visitantes provenientes de otros municipios.

El pico y placa regional no funciona igual al que rige dentro de la ciudad durante la semana. En este caso, se activa solo en fechas específicas, como los lunes festivos, y opera por franjas horarias claramente definidas.

Horarios del pico y placa regional este 12 de enero

El esquema para este lunes festivo está dividido en tres momentos del día, lo que permite planear mejor el viaje de regreso:

Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde, solo podrán ingresar a Bogotá los vehículos particulares cuya placa termine en número par. Es decir, placas finalizadas en 0, 2, 4, 6 y 8.

Desde las 4:00 de la tarde hasta las 8:00 de la noche, el ingreso estará habilitado únicamente para carros con placa terminada en número impar, es decir, 1, 3, 5, 7 y 9.

Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 de la noche, no habrá restricción. En esos horarios, todos los vehículos podrán ingresar sin importar el número de la placa.

Este esquema busca distribuir de manera más equilibrada el ingreso de carros a la ciudad y reducir los embotellamientos típicos de los festivos.

Las nueve vías donde aplica la medida

El pico y placa regional rige exclusivamente en los principales corredores de entrada a Bogotá. Estas son las vías donde se aplicará la restricción este lunes 12 de enero:

Autopista Norte, desde el peaje Andes hasta el Portal Norte de TransMilenio, en sentido norte-sur.

Autopista Sur, desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá, en sentido sur-norte.

Avenida Centenario o calle 13, desde el Río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86), en sentido occidente-oriente.

Calle 80, desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 de TransMilenio, en sentido occidente-oriente.

Carrera Séptima, desde la calle 245 hasta la calle 183, en sentido norte-sur.

Avenida Boyacá – vía al Llano, desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, en sentido sur-norte.

Vía Suba – Cota, desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170, en sentido norte-sur.

Vía a La Calera, desde el peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima, en sentido oriente-occidente.

Vía a Choachí, desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar, en sentido oriente-occidente.

En estos puntos es donde las autoridades hacen el control del ingreso, por lo que es clave respetar los horarios según el número de placa.

