Mujer 'monta' plaza de mercado en estación de TransMilenio: "Me encanta vivir en Bogotá..."

Un hecho inusual sorprendió a los bogotanos y rápidamente se volvió viral en redes sociales: una mujer decidió montar lo que parecía una auténtica plaza de mercado dentro de una estación de TransMilenio.

El curioso episodio, captado en video por varios pasajeros, muestra cómo la vendedora organizó sobre el suelo de la plataforma papas, cebollas largas, zanahorias y tomates, mientras ofrecía los productos a los usuarios que esperaban su bus.

La escena, registrada en una de las estaciones del sistema, generó todo tipo de comentarios entre quienes la presenciaron y los internautas que compartieron el clip. En medio del caos del transporte público capitalino, la mujer aprovechó el movimiento constante de pasajeros para vender sus productos con total naturalidad.



“Me encanta vivir en Bogotá, aquí se ve de todo”, dice un hombre entre risas en el video que circula en redes, reflejando el asombro y, a la vez, el humor con que muchos tomaron la situación.

El hecho puso nuevamente sobre la mesa la conversación sobre las condiciones del sistema y la presencia de vendedores informales dentro de las estaciones. Aunque TransMilenio es el principal medio de transporte de la ciudad —utilizado por más de cuatro millones de personas al día—, sigue enfrentando problemas como la evasión del pasaje, los robos y el comercio ambulante, que en ocasiones invade las plataformas y dificulta el paso de los usuarios.

Voces de acuerdo y en contra, ¿TransMilenio debe prohibirlo?

Mientras algunos ciudadanos defendieron la creatividad y el esfuerzo de la mujer, otros consideraron que su presencia en el lugar es una muestra del descontrol que vive el sistema. “No está haciendo nada malo. Otros sí roban y no les dicen nada”, escribió un usuario en X (antes Twitter). En contraste, otros opinaron: “¿Quién hace mercado en una estación de TransMilenio?”, “Esto ya es el colmo, obstaculizan todo” y “La misma gente que compra es la que lo permite”.

Los comentarios se dividieron entre la empatía y la crítica, dejando claro que este tipo de situaciones despiertan opiniones encontradas en la capital. Para algunos, lo ocurrido representa la dura realidad de quienes buscan ganarse la vida a diario, mientras que otros lo ven como una falta de control por parte de las autoridades.

¿Qué responde TransMilenio?

En las imágenes difundidas se observa que la mujer incluso organizó los productos de forma similar a como se hace en una plaza tradicional: bolsas con verduras frescas apiladas y varios compradores improvisando una pequeña fila. Algunos pasajeros se detuvieron a mirar, mientras otros pasaban con rapidez tratando de evitar la aglomeración.

Aunque hasta el momento TransMilenio no se ha pronunciado oficialmente sobre el hecho, el video ya acumula miles de reproducciones y comentarios. Muchos bogotanos aseguran que escenas como esta son cada vez más frecuentes en distintas estaciones, donde el comercio informal se mezcla con el trajín diario del sistema.