Captan en video cómo pareja hace un exorcismo en pleno bus de TransMilenio

El sistema de transporte público de la capital colombiana, TransMilenio, sigue siendo escenario de situaciones inesperadas que captan la atención de usuarios y transeúntes. Aunque su objetivo principal es facilitar la movilidad de millones de ciudadanos a través de su red de buses articulados y estaciones estratégicamente ubicadas, a diario se reportan hechos que van más allá de la rutina del transporte público.



Video viral muestra exorcismo dentro de TransMilenio

Recientemente, un video se ha viralizado en redes sociales mostrando un suceso poco habitual dentro de uno de los articulados. En las imágenes, una pareja protagoniza lo que parece ser un exorcismo dirigido a varios jóvenes que se encontraban a bordo mientras se desplazaban a su destino.

“Grábame y llévale estas palabras a tu sacerdote, a tu satanás… dígale a satanás que ya no tiene salvación, hijo del diablo”, dijo el hombre, quien portaba una Biblia en la mano, mientras señalaba a una de las chicas que permanecía en silencio y realizaba un gesto con su mano.

Por su parte, la mujer que acompañaba al hombre invitó a los jóvenes a acudir a un centro religioso en el barrio 12 de octubre para que sanen sus almas. Según indicaron algunos testigos, la intervención de la pareja comenzó luego de observar el vestuario que llevaban los jóvenes al momento de subirse al transporte público, lo que aparentemente motivó la reacción.



El video, compartido ampliamente en distintas plataformas, ha generado múltiples comentarios y opiniones divididas entre los usuarios. Mientras algunos consideran que se trató de un acto extremo e incluso intimidante, otros destacan la repercusión mediática y la curiosidad que suscitan este tipo de sucesos dentro de un espacio cotidiano como TransMilenio.

Situaciones como esta ponen en evidencia que, además de cumplir su función como sistema de transporte, los buses articulados se convierten ocasionalmente en escenarios de hechos virales que reflejan la diversidad de experiencias y comportamientos de quienes usan el servicio a diario.

TransMilenio, que se ha consolidado como una alternativa económica y accesible para movilizarse por la ciudad, continúa enfrentando desafíos que van más allá de la infraestructura y la operación, incluyendo la gestión de incidentes dentro de los buses que sorprenden tanto a pasajeros como a las autoridades.

