Hombre se duerme de pie en un bus de TransMilenio y nadie lo salva de tremendo golpe

En redes sociales se ha vuelto viral un video que muestra una escena tan insólita como polémica dentro de un bus de TransMilenio en Bogotá. Un hombre, de pie en medio del articulado, comienza a perder la batalla contra el sueño hasta que, después de varios intentos por mantenerse en equilibrio, termina cayendo de manera estrepitosa ante la mirada indiferente de los demás pasajeros.

El clip, grabado por otro usuario aparentemente sentado, evidencia cómo el hombre empieza a tambalear con cada frenada del vehículo. En varias ocasiones logra sostenerse, pero el cansancio o el sueño lo vencen poco a poco, hasta que finalmente su cuerpo cede y se desploma contra el piso del bus.

Puedes leer: Abuelito cae tras intentar colarse en estación de TransMilenio; todo quedó en video



El golpe sonó fuerte y de inmediato generó preocupación entre quienes han visto la grabación, aunque en el momento nadie dentro del articulado reaccionó para ayudarlo.

La caída no solo se volvió viral por lo curioso de la situación, sino también por la reacción —o mejor, la falta de reacción— de los demás pasajeros. Mientras el hombre se golpeaba contra el suelo, ninguno de los presentes se levantó a auxiliarlo ni siquiera para preguntarle cómo estaba. Esa indiferencia se convirtió en el centro del debate digital.

Publicidad

Algunos internautas cuestionaron duramente la actitud de la persona que grabó el video. Para ellos, en vez de enfocarse en capturar el momento que claramente se veía venir, lo correcto hubiera sido ofrecerle el puesto o al menos sujetarlo para evitar el accidente. Otros fueron más críticos con la falta de solidaridad en el bus, señalando que nadie se inmutó pese a la caída.

Por otro lado, un sector de usuarios se mostró menos empático con el protagonista del video. Aseguraron que, por la forma en la que se tambaleaba, podría estar bajo efectos de alcohol, y que en ese estado lo más responsable hubiera sido tomar un taxi o pedir un transporte privado. Para algunos, no era justo culpar a los demás pasajeros por no intervenir.

Publicidad

Puedes leer: Joven se hace viral en redes sociales tras comer tamal en TransMilenio; faltó el chocolate

La escena se convirtió rápidamente en tendencia en TikTok y Twitter, donde los usuarios multiplicaron las reproducciones y los memes. Sin embargo, más allá de lo gracioso que algunos encontraron, otros insistieron en que el episodio era una muestra de la desconexión social en el transporte público, donde cada pasajero va en su propio mundo.

Lo cierto es que el hombre se desplomó con fuerza contra el piso del articulado, y aunque el golpe fue evidente, el registro termina sin mostrar qué ocurrió después. Entre las críticas, los chistes y las teorías, queda la incógnita de si llegó bien a su destino o si requirió atención médica.