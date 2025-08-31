Confirman fecha y hora del sepelio de Valeria Afanador: decretan tres días de duelo

Colombia sigue conmocionada tras el hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador, la niña de 10 años que había permanecido desaparecida durante 18 días en el municipio de Cajicá, Cundinamarca.

La confirmación llegó el viernes 29 de agosto en la tarde, cuando la Fiscalía General de la Nación y el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel informaron que la menor fue encontrada en inmediaciones del río Frío, luego de un operativo de búsqueda que se extendió por más de dos semanas.

La desaparición fue reportada el pasado 12 de agosto dentro del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe. Desde ese momento, Ejército, Policía, CTI, Bomberos y más de 200 rescatistas unieron esfuerzos en un despliegue sin precedentes que incluyó drones, cámaras térmicas y perros especializados.

En total se revisaron más de 20 kilómetros alrededor del colegio, se inspeccionó varias veces el río Frío y se rastrearon zonas rurales, pero durante días no hubo resultados.

El giro en el caso llegó gracias a la llamada de un habitante de la vereda Fagua, quien a las 3:13 p. m. del 29 de agosto alertó a la línea 123 tras ver un cuerpo en el río. El ciudadano describió que la figura correspondía a una menor vestida con una sudadera parecida al uniforme escolar. Agentes del CTI y Bomberos llegaron de inmediato para corroborar la información.

La Fiscalía explicó que especialistas se encargaron de la inspección y posterior traslado del cuerpo al Instituto Nacional de Medicina Legal en Bogotá, donde se realizarán los análisis que confirmen la identidad y la causa de la muerte. El gobernador Jorge Emilio Rey confirmó que efectivamente se trataba de Valeria y expresó que el hallazgo se produjo en un sitio que ya había sido revisado con detalle desde el inicio de la búsqueda, lo que genera interrogantes sobre cómo llegó al lugar.

Valeria Afanador /Foto: redes sociales /Caracol Noticias

Alcaldía de Cajicá confirmó fecha de exequias de Valeria Afanador: se le rendirá sentido homenaje

La Alcaldía de Cajicá informó que los homenajes en memoria de Valeria iniciarán el domingo 31 de agosto a las 8:30 de la mañana, con una caravana que partirá desde Centro Chía hasta el Club Edad de Oro. Más tarde, a las 3:00 p. m., se llevará a cabo el sepelio en la iglesia Inmaculada Concepción del municipio.

La administración municipal decretó tres días de duelo, del 30 de agosto al 1 de septiembre, durante los cuales las banderas permanecerán a media asta como señal de solidaridad con la familia y la comunidad.