Fiscalía toma contundente primera decisión sobre Valeria Afanador, ¿No fue accidente?

El caso de Valeria Afanador, la niña de 10 años que desapareció durante 18 días y cuyo cuerpo fue encontrado en zona rural de Cajicá (Cundinamarca), avanza en medio de nuevas revelaciones judiciales. La Fiscalía General de la Nación confirmó que el proceso será tratado como un homicidio y no bajo la figura de feminicidio.

De acuerdo con fuentes judiciales citadas por Semana, los investigadores creen que la menor no fue asesinada en el sitio donde apareció su cuerpo, sino que habría sido llevada hasta allí posteriormente. Esta hipótesis surge porque la zona había sido inspeccionada en repetidas ocasiones desde el inicio de la búsqueda y no se había hallado rastro alguno.

El hallazgo y las primeras versiones

El cuerpo de Valeria fue encontrado por un campesino en un sector cercano al río Frío, conocido como Fagua, en el municipio de Cajicá. De inmediato, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y bomberos de Cundinamarca acudieron al lugar para adelantar la inspección. Tras la diligencia, los restos fueron trasladados a las instalaciones de Medicina Legal, donde se adelantan estudios forenses para determinar la causa exacta de la muerte.

La Fiscalía señaló que cuenta con abundante material probatorio que permitirá esclarecer cómo y dónde ocurrió el crimen, pues todo apunta a que el asesinato se cometió en un lugar distinto al del hallazgo.

Reacción del gobernador de Cundinamarca

El gobernador Jorge Emilio Rey lamentó la noticia y, a través de su cuenta en la red social X, expresó su dolor y solidaridad con la familia de la menor.

“Con profunda tristeza y dolor de padre, debemos informar que, después de 18 días de intensa búsqueda, la niña Valeria Afanador fue encontrada sin vida en una zona contigua al río Frío. En el sector donde se realizó el hallazgo se habían adelantado recorridos e inspecciones desde el primer día de búsqueda, por lo que resulta improbable que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces”, indicó.

El mandatario aseguró que estará atento al avance de las investigaciones y pidió que este crimen no quede en la impunidad.

“Este hecho tan doloroso, que hoy nos enluta, no quedará en la impunidad. ¿Qué puede pasar por la mente de alguien que arrebata abruptamente la vida a una menor indefensa? Extiendo mi solidaridad y condolencias a los padres y hermanitos de Valeria. Estamos con ustedes”, agregó.

Investigación en curso

Mientras Medicina Legal adelanta los análisis para establecer las causas de la muerte, la Fiscalía continúa recopilando pruebas y testimonios que permitan reconstruir las últimas horas de Valeria Afanador. La línea de investigación se centra en determinar el lugar del homicidio y cómo fue trasladado el cuerpo hasta el punto donde finalmente apareció.

La muerte de Valeria ha generado consternación en Cundinamarca y en todo el país, y las autoridades insisten en que se trabajará con celeridad para lograr justicia y esclarecer por completo este crimen.

