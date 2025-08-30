Colegio Los Laureles toma drástica decisión tras hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador

El colegio Gimnasio Campestre Los Laureles informó a través de un comunicado que declaró una semana de duelo institucional tras la muerte de Valeria Afanador, la niña de 10 años que desapareció el pasado 12 de agosto y cuyo cuerpo fue hallado después de 18 días de búsqueda.

El hallazgo se produjo en el sector de Fagua, cerca del río Frío, a poco más de 200 metros del colegio. El cuerpo fue encontrado por un campesino en un área que ya había sido inspeccionada previamente, situación que ha generado interrogantes sobre cómo apareció en ese lugar.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso, mientras la comunidad educativa enfrenta el dolor por la pérdida de la estudiante.



Duelo institucional y actividades de acompañamiento

Tras confirmarse la trágica noticia, el Gimnasio Campestre Los Laureles publicó un primer mensaje en el que expresó sus condolencias a la familia de Valeria:

“Acompañamos a su familia con nuestra solidaridad y nuestro amor. Su dolor es también nuestro dolor, y lo abrazamos con toda la fraternidad de la que somos capaces”.

Posteriormente, este sábado 30 de agosto, la institución anunció que se suspenderán las clases y actividades académicas durante toda la semana en señal de duelo.

El comunicado señala que entre lunes y miércoles se realizará un tiempo de recogimiento y oración familiar en casa, con el propósito de acompañar el proceso de duelo de la comunidad.

El jueves y viernes, por su parte, se llevarán a cabo actividades presenciales de reflexión, apoyo psicológico y orientación espiritual para estudiantes, docentes y padres de familia. Estas jornadas se desarrollarán entre las 8:00 a.m. y las 2:00 p.m., con la solicitud expresa de confirmar asistencia.

El colegio también aclaró que ha colaborado en todo momento con las autoridades que investigan el caso.

“Desde el principio hemos puesto a disposición de los investigadores toda la información necesaria y no descansaremos hasta que se conozca la verdad completa de este desgarrador episodio”, indicó la institución.

Con esta declaración de duelo, el Gimnasio Campestre Los Laureles busca brindar un espacio de contención y acompañamiento a la comunidad educativa, en medio del dolor que ha generado la muerte de Valeria Afanador, cuya memoria será honrada en cada una de las actividades programadas.

